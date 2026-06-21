Sauerstofftank: Rod Stewart ringt auf der Bühne nach Luft

Rod Stewart (81) hat seinen Fans bei einem Konzert in Utah am Freitag, dem 19. Juni, einen gehörigen Schrecken eingejagt. Der 81-jährige britische Rocksänger wirkte beim Auftritt im Utah First Credit Union Amphitheatre in West Valley City sichtlich angeschlagen: Er bewegte sich kaum auf der Bühne, stützte sich an Instrumenten, Absperrungen und einem Pfosten ab und tippte mit dem Fuß, um im Rhythmus zu bleiben. Schließlich brachte ein Helfer eine Sauerstoffflasche auf die Bühne, und Rod atmete mehrmals tief ein. Das Konzert beendete er auf einem Stuhl sitzend.

Gegenüber dem Publikum sprach Rod die Situation offen an – und bewies dabei seinen Humor. Laut TMZ scherzte er mit den Fans, während er ihnen gleichzeitig mitteilte, dass er beinahe ohnmächtig geworden sei. Eine genaue Ursache für den Vorfall ist nicht bekannt. West Valley City liegt auf einer Höhe von rund 1.300 Metern über dem Meeresspiegel, was die Beschwerden zumindest teilweise erklären könnte. Rods Vertreter reagierten zunächst nicht auf eine Anfrage des Magazins People.

Rods jüngste Auftritte waren zuletzt von mehreren gesundheitlichen Rückschlägen überschattet. Bereits vor wenigen Wochen hatte er Konzerte in Las Vegas aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig abgesagt – unter anderem wegen einer Nasennebenhöhlenentzündung. Anschließend strich er vier weitere Shows und verschob zwei Konzerte in Nevada und Kalifornien, die Teil seiner "One Last Time Tour" waren. "Ich bin am Boden und entschuldige mich aufrichtig bei meinen Fans für etwaige Unannehmlichkeiten", schrieb er damals auf Instagram. Für Kritik sorgte außerdem, dass er kurz nach der Absage eines Konzerts in Kalifornien wegen Kehlkopfentzündung dennoch bei einem WM-Qualifikationsspiel Schottlands in Boston auftauchte. Die Tour soll noch bis Mitte August laufen – das letzte geplante Konzert findet am 15. August in St. Louis statt.

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Getty Images Rod Stewart, 2020

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Getty Images Rod Stewart, Juli 2022

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Instagram / penny.lancaster Rod Stewart im Januar 2025