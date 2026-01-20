Rod Stewart singt mit Sohn Karaoke in schottischem Pub

Rod Stewart (81) hat eine Gruppe überraschter Gäste in einem Pub im schottischen Falkirk in Aufruhr versetzt: Der Sänger ließ sich mitten in einer gemütlichen Kneipenrunde zu einem spontanen Karaoke-Auftritt überreden. Gemeinsam mit seinem Sohn Alastair Stewart stimmte der Musiker den Creedence-Clearwater-Revival-Klassiker "Have You Ever Seen The Rain" an und mischte sich ganz selbstverständlich unter die Feiernden. Die beiden waren kürzlich zu einem lockeren Vater-Sohn-Ausflug unterwegs, als die laufende Karaoke-Runde sie zum Mitmachen einlud, berichtet Daily Mail. Beim Hinausgehen verabschiedete sich Rod herzlich, umarmte einen der Gäste und rief in die Runde: "Prost zusammen, Gott segne euch."

Zuvor hatte der Musiker in der BBC-Sendung "My Life At Christmas" mit Journalistin Anita Rani ungewohnt private Einblicke gegeben. Zusammen mit Ehefrau Penny Lancaster (54) sprach er in ihrem Zuhause, Durrington House, über Familienbande und die großen Fragen am Lebensabend. Dabei erzählte Rod, wo er eines Tages beigesetzt werden möchte: im eigenen Garten, direkt neben dem Grab des geliebten Cavapoo Bubbles. "Man will nicht über das Ende reden, aber er sagt: 'Es passiert uns allen'", sagte Penny im Gespräch mit Mirror. Sie fügte mit einem Lächeln hinzu, man könne fast über einen kleinen Familienfriedhof nachdenken – mit der Auflage, dass künftige Besitzer das Andenken der Stewarts bewahren.

Hinter den Schlagzeilen steht eine Patchwork-Familie, die eng zusammenhält. Rod und Penny, seit 18 Jahren verheiratet, sprechen offen darüber, wie sehr sie das Miteinander prägt. "Zu denken, was für ein Geschenk es ist, dass wir einander gefunden haben und diese Familie so nah zusammengerückt ist, das schnürt mir die Kehle zu", sagte Penny in der BBC-Sendung. Rod ist Vater von acht Kindern, und bei gemeinsamen Abenden – wie jetzt mit Alastair im Pub – setzt er sichtbar auf Nähe statt Distanz. Freunde erzählen, dass zuhause oft der Küchentisch zur Bühne wird, an der gelacht, erzählt und gesungen wird. Momente, die erklären, warum ein kurzer Karaoke-Auftritt so herzlich geriet: Es ist die gleiche Wärme, die sonst daheim herrscht.

Getty Images Rod Stewart, Juli 2022

Getty Images Alastair Wallace Stewart mit seiner Mutter Penny Lancaster, 2025

Getty Images Rod Stewart, Musiker