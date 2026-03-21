Rod Stewart ist mit 81 wohl immer noch der größte Charmeur

Penny Lancaster (55) hat jetzt in einem Interview offen über ihre Ehe mit Rod Stewart (81) gesprochen und verraten, wie die beiden auch nach 26 gemeinsamen Jahren ihre Beziehung frisch halten. Das Model schwärmte gegenüber The Sun von der intensiven Verbindung zu ihrem Ehemann und erklärte, dass zwischen ihnen noch immer eine ganz besondere Energie herrsche. "Er flirtet immer noch sehr viel. Je romantischer es ist, desto besser. Wir haben auf jeder Ebene eine großartige Verbindung, es ist so eine Energie zwischen uns", erzählte Penny begeistert. Rod gebe sich nach wie vor große Mühe und lege "immer noch richtig dick auf", verriet die TV-Beauty, die das auch besonders sexy findet.

Die Blondine gab außerdem zu, dass ihr Mann durchaus "anspruchsvoll" sein könne und "viel Aufmerksamkeit" brauche, doch das störe sie überhaupt nicht. "Das ist in Ordnung, denn ich bin gut darin, sie ihm zu geben. Er gibt mir auch viel Aufmerksamkeit zurück, es funktioniert in beide Richtungen", erklärte sie. Besonders schätze sie die gemeinsamen Momente zu zweit, in denen sie nicht von Familie, Freunden oder Arbeitskollegen umgeben seien. "Wir flirten und bringen einander zum Lachen", schwärmte Penny, die sich sozial engagiert, weiter. Sie finde es zudem "wirklich sexy", dass Rod großen Wert auf sein Äußeres lege und er sie nach all den Jahren immer noch "aufregend" finde.

Penny und Rod, der Anfang der 1970er-Jahre durch seine Solokarriere und den Welthit "Maggie May" weltberühmt wurde, lernten sich 1999 kennen, als sie noch Studentin am Barking College war und er bei einem Konzert auftrat. Allerdings dauerte es neun Monate, bis der Musiker sich bei ihr meldete, da sein Bandleader ihre Nummer zunächst zurückhielt, weil Rod gerade mitten in der Scheidung von seiner zweiten Ehefrau Rachel Hunter steckte. 2005 wurde das Paar Eltern von Sohn Alistair, 2007 gaben sie sich das Jawort und 2011 folgte Sohn Aiden. Rod hat insgesamt acht Kinder aus den Beziehungen mit fünf verschiedenen Frauen, bevor er mit Penny seine Familie gründete.

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Getty Images Rod Stewart und Penny Lancaster im November 2023

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Getty Images Penny Lancaster und Rod Stewart mit ihren Söhnen bei Rods Auszeichnung zum Knight Bachelor in London

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Getty Images Rod Stewart, Sänger