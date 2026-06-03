Kurz vor der Show: Rod Stewart sagt überraschend Konzerte ab

Schlechte Nachrichten für alle Rod Stewart (81)-Fans in Las Vegas: Der britische Rocksänger hat seine für den 29. und 30. Mai geplanten Konzerte im Colosseum des Caesars Palace kurzfristig abgesagt. Besonders ärgerlich für viele Fans war dabei der Zeitpunkt der Ankündigung – manche erfuhren laut dem US-Portal Page Six erst wenige Stunden vor Showbeginn von der Absage. Laut einem Sprecher des Musikers wurden die Shows auf ärztlichen Rat hin gestrichen. Rod selbst meldete sich ebenfalls bei seinen Fans. "Ich entschuldige mich bei meiner Fan-Familie. Ich muss meine Stimme schonen, während ich mich von einer Nasennebenhöhlenentzündung erhole", erklärte er.

Der Sprecher des Sängers ließ gegenüber der Las Vegas Review außerdem verlauten, dass die Pause nur vorübergehend sein soll: "Rod Stewart hat seine Auftritte im Colosseum im Caesars Palace in Las Vegas am 29. und 30. Mai leider abgesagt, wird aber voraussichtlich ab dem 2. Juni mit weiteren Shows zurückkehren." Auf der Plattform X war die Enttäuschung vieler Fans deutlich spürbar. Einige berichteten, erst knapp zwei Stunden vor dem geplanten Konzertbeginn um 19:30 Uhr von der Absage erfahren zu haben. Ein Nutzer schrieb, das Kolosseum fühle sich "verflucht" an – eine Anspielung auf mehrere vorangegangene Konzertabsagen an diesem Veranstaltungsort. Andere forderten den Sänger, der einen Fan während eines seiner Konzerte anschrie, gar auf, sich endgültig zur Ruhe zu setzen.

Rod selbst denkt jedoch nicht ans Aufhören. Bereits 2024 machte er das in einem Instagram-Posting deutlich: "Ich liebe, was ich tue, und ich tue, was ich liebe." Der Sänger, der im Januar 2026 seinen 81. Geburtstag gefeiert hat, blickt auf eine jahrzehntelange Karriere zurück. Seit den 1960er Jahren steht er auf der Bühne und hat sich mit Hits wie "Maggie May" oder "Do Ya Think I'm Sexy?" weltweit einen Namen gemacht. Neben seiner Musik ist Rod auch als Familiemensch bekannt – er ist Vater von acht Kindern.

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Getty Images Rod Stewart im Juni 2024

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Getty Images Rod Stewart, Juli 2022

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Instagram / penny.lancaster Rod Stewart im Januar 2025