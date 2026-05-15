Rod Stewart beschimpft Donald Trump als "kleinen Drecksack"

Mit einer ungewöhnlich deutlichen Aussage hat Rod Stewart (81) bei einem Event in London für Aufsehen gesorgt. Bei der Jubiläumsfeier zum 50-jährigen Bestehen des King's Trust in der Royal Albert Hall am Montag traf der 81-jährige Rockstar König Charles (77) und nutzte die Begegnung, um dem Monarchen für seinen jüngsten Staatsbesuch in den USA zu gratulieren. Ein Videoclip von Sky News zeigt, wie Stewart dem König die Hand schüttelt und sagt: "Gut gemacht in Amerika. Sie waren großartig. Absolut großartig. Sie haben diesen kleinen Drecksack in die Schranken gewiesen." Auch wenn er keinen Namen nannte, wurde der Kommentar von den Anwesenden sofort als Seitenhieb auf US-Präsident Donald Trump (79) verstanden – und sorgte für Gelächter im Saal.

Charles hatte zuvor im April als erst zweiter britischer Monarch nach Queen Elizabeth II. (†96) vor dem US-Kongress gesprochen. Seine Rede zum 250. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeit, in der er sich für Freiheit und Demokratie aussprach, wurde von vielen Beobachtern als indirekter Seitenhieb auf die Politik des US-Präsidenten gewertet. Der König erhielt vom Publikum überwiegend Applaus und Standing Ovations – lediglich Vizepräsident JD Vance applaudierte nicht. Selbst Trump äußerte sich später anerkennend über den Auftritt: "Er hat eine großartige Rede gehalten. Ich war sehr eifersüchtig", so der US-Präsident. Wie Charles auf Stewarts unmissverständliches Lob reagierte, ist in dem Clip nicht zu erkennen, da er mit dem Rücken zur Kamera stand. Auf die Bemerkung eingegangen ist er jedoch nicht.

Dass Stewart sich so klar positioniert, ist nicht selbstverständlich – schließlich galten er und Trump einst als Freunde. Laut People hat sich der Sänger jedoch inzwischen deutlich von ihm distanziert. Gegenüber Radio Times erklärte Rod: "Er war schon immer ein echter Kerl. Das mochte ich an ihm. Doch seit er Präsident geworden ist, ist er ein ganz anderer Mensch geworden. Jemand, den ich so nicht kannte." Privat läuft es für den Musiker derweil gut: Rod ist seit Jahren mit seiner Ehefrau Penny Lancaster (55) verheiratet, mit der er nach eigener Aussage noch immer eine besondere Verbindung pflegt.

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Getty Images König Charles III. im Gespräch mit Rod Stewart und Ronnie Wood bei der 50-Jahr-Feier des King’s Trust in der Royal Albert Hall

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Getty Images König Charles III. und US-Präsident Donald Trump, Abschiedszeremonie im Weißen Haus im April 2026

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Getty Images Rod Stewart, Sänger