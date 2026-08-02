Mit dem Sohn im Lift gefangen: Rod Stewart in Prada-Panne

Rocklegende Rod Stewart (81) ist kürzlich in einen unfreiwilligen Stopp geraten – und zwar im Aufzug eines Prada-Stores. Der 81-jährige Sänger war gemeinsam mit seinem Sohn Alastair Stewart und dessen Freundin Mell Ratto zum Shoppen in das Luxusgeschäft gegangen, als das Trio plötzlich in der Kabine feststeckte. Statt in Panik zu verfallen, warteten die drei zunächst geduldig auf Hilfe – vergebens. Laut Daily Mail griffen sie schließlich zu einer eher ungewöhnlichen Notlösung und wandten sich über Instagram direkt an Prada mit der Bitte: "Kann uns jemand aus dem Aufzug helfen?"

Auf Fotos aus dem Inneren der Kabine ist zu sehen, wie Rod auf dem Boden des Aufzugs sitzt – sichtlich genervt, aber keineswegs panisch. Auch Alastair und Mell schienen die Situation eher mit Langeweile als mit Schrecken zu quittieren. Letztendlich wurden alle drei wohlbehalten befreit und konnten den Prada-Besuch wohl auch noch zu Ende führen.

Für Rod ist das Aufzug-Malheur das jüngste in einer Reihe von Unannehmlichkeiten. Im vergangenen Juni musste er bei einem Konzert in West Valley City im US-Bundesstaat Utah zwischendurch Sauerstoff aus einer Flasche inhalieren, nachdem er fast ohnmächtig geworden war. Kurz zuvor hatte er einen Auftritt in Kalifornien wegen gesundheitlicher Beschwerden abgesagt, war dann aber nur einen Tag später mit einem Privatjet nach Boston geflogen, um sich dort ein Fußballspiel anzusehen – eine Entscheidung, die bei seinen Fans für Unmut sorgte. Rod ist Vater von insgesamt acht Kindern, darunter der 20-jährige Alastair, mit dem er nun das unfreiwillige Lift-Abenteuer erlebte.

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Instagram / penny.lancaster Rod Stewart im Januar 2025

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Getty Images Rod Stewart, Musiker

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Getty Images Rod Stewart, Juli 2022