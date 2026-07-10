Kimberly Stewart bestätigt die Geburt ihres zweiten Kindes

Knapp ein Jahr lang hat Kimberly Stewart (46) ihr Baby-Geheimnis für sich behalten – jetzt hat die 46-Jährige erstmals die Geburt ihres zweiten Kindes bestätigt. In ihrer Instagram-Story teilte die Tochter von Rocklegende Rod Stewart (81) ein Foto ihres kleinen Jungen, der in einem Hochstuhl sitzt und seinen ersten Geburtstag feiert. Vor ihm steht ein offenbar selbst gebackener Kuchen mit weißem Zuckerguss, Beeren und einer Kerze in Form der Eins – dazu umgeben ihn blaue Luftballons. Das Gesicht des Kleinen hat Kimberly mit einem weißen Herz-Emoji verdeckt, um seine Privatsphäre zu schützen.

Dass sie einen Sohn erwartet, hatte Kimberly bereits im März 2025 öffentlich gemacht. Auf Social Media zeigte sie sich damals mit sichtbarem Babybauch in einem geblümten Kleid und schrieb dazu: "Baby boy kommt bald." Eine Verkündung der Geburt im Juli 2025 blieb jedoch aus – auch wer der Vater des Jungen ist, hat sie bisher nicht verraten. Der Kleine ist inzwischen Rods fünftes Enkelkind. Kimberly hat außerdem Tochter Delilah (14), die aus ihrer Beziehung mit Schauspieler Benicio del Toro (59) stammt. Die 14-Jährige feierte kürzlich ihr Debüt auf dem roten Teppich, als sie ihren Vater zu den 2026 Actor Awards begleitete.

Kimberly wuchs selbst in einer Großfamilie auf: Rod hat insgesamt acht Kinder mit verschiedenen Partnerinnen und Ehefrauen. Mit seiner aktuellen Frau Penny Lancaster (55), die er 2007 heiratete, hat er die Söhne Alastair und Aiden. Penny reagierte auf Kimberlys Schwangerschaftsankündigung vergangenes Jahr mit herzlichen Worten. Sie teilte eines der Bilder in ihrer Instagram-Story und schrieb: "Ich bin so froh, dass du wieder Mama wirst." Die 46-Jährige selbst schwärmte gegenüber dem Magazin Hello! davon, wie sehr das Muttersein ihr Leben verändert hat: "Ich hatte sie zum richtigen Zeitpunkt. Ich hatte das ganze Feiern aus meinem System raus und wollte einfach nur bei ihr sein."

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Imago Kimberly Stewart bei der Los-Angeles-Premiere von "House of Wax", April 2005

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Instagram / thekimberlystewart Kimberly Stewarts Sohn, Juli 2026

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Getty Images Liam, Renee, Kimberly, Ruby und Sean Stewart überreichen Rod Stewart den Lifetime Achievement Award bei den American Music Awards 2025