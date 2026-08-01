Nach Gesundheitsdrama tanzt Rod Stewart wieder auf der Bühne

Erst vor wenigen Wochen sorgte Rod Stewart (81) mit einer Reihe von Konzertabsagen und einem Zusammenbruch auf der Bühne für Sorge unter seinen Fans – jetzt zeigt der 81-jährige Rockstar, dass er wieder voll in Form ist. Bei einer Benefizveranstaltung für die Stiftung Teach Rock von Musikerlegende Steven Van Zandt trat der Brite am Mittwochabend in einer riesigen Mega-Villa in den Hamptons auf und lieferte eine volle Show von eineinhalb Stunden ab. Dabei tanzte er über die Bühne und schmetterte Hits wie "The First Cut is the Deepest", "Have I Told You Lately" und "Forever Young" ins begeisterte Publikum, wie Page Six jetzt berichtet.

Gegenüber dem Portal schwärmte Rod von dem Abend: "Musik hat mir in jungen Jahren Orientierung gegeben, und das habe ich nie vergessen. Was Stevie mit Teach Rock aufgebaut hat, ist das Echte – Musik zurück in die Klassenräume bringen und Kindern denselben Funken geben. Gemeinsam mit ihm in Southampton für so eine Sache auf der Bühne zu stehen? Das ist es, worum es geht." Auch die Gäste zeigten sich beeindruckt. "Alle haben darüber gesprochen, wie unglaublich er aussah", berichtete ein Anwesender dem Medium. "Er hat mit 81 Jahren die ganze Bühne abgetanzt. Er ist in besserer Form als Männer, die halb so alt sind wie er." Ein weiterer Besucher fügte hinzu: "Rod geht es großartig – er klang fantastisch!" Steven selbst stieg ebenfalls auf die Bühne und performte gemeinsam mit Rod "We're Having a Party" und "Stay With Me". Der Abend war ein voller Erfolg: Insgesamt wurden 1,5 Millionen Euro für die Stiftung gesammelt, die sich für Musikunterricht an Schulen einsetzt. Allein ein Luxus-Dinner mit Van Zandt und drei weiteren "Sopranos"-Darstellern in Little Italy brachte bei der Auktion 140.000 Euro ein.

Rods jüngste Gesundheitssorgen hatten sich in den vergangenen Wochen gehäuft. Im Mai hatte er zwei Shows in Las Vegas abgesagt, am 12. Juni dann ein Konzert in San Diego – auf ärztlichen Rat hin, wegen einer akuten Atemwegsinfektion. Weitere Auftritte in Colorado verschob er wegen nötiger Stimmschonung, und bei einem Konzert in Utah musste er sogar auf einen Sauerstofftank auf der Bühne zurückgreifen – womöglich spielte die Höhenlage dabei eine Rolle. Teach Rock, für das Rod nun kostenlos auftrat, zählt zu seinen Gründungsmitgliedern Bono (66), Jackson Browne, Martin Scorsese (83) und Bruce Springsteen (76). Bereits am Freitag soll der Sänger laut Page Six seinen nächsten Auftritt in Jones Beach gehabt haben.

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Getty Images Rod Stewart, Juli 2022

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Getty Images Rod Stewart, Sänger

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Getty Images Bei einem TIME-Event in New York spricht Martin Scorsese auf der Bühne