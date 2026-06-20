Katie Price plant Lippenkorrektur ohne Betäubung

Katie Price (48) lässt sich erneut unter das Messer – oder vielmehr: die Nadel. Die britische Realitystar und Mutter von fünf Kindern kündigte in ihrem Podcast "The Katie Price Show" an, dass sie eine Lippenkorrektur plant. Das Besondere daran: Der Eingriff soll komplett ohne Betäubung stattfinden. Für die Behandlung reist die 48-Jährige eigens nach Brüssel. Im Gespräch mit ihrer Schwester Sophie zeigte sie sich dabei klar entschlossen, den Schmerz bewusst auf sich zu nehmen.

"Ich mache morgen meine Lippenkorrektur. Und ich mache es wach, ohne Betäubungsmittel... ich fahre nach Brüssel, weil es gemacht werden muss", erklärte Katie gegenüber Sophie im Podcast. Dabei rückte sie näher an die Kamera, um ihrer Schwester genau zu zeigen, was sie an ihren Lippen stört. Die Ankündigung der Korrektur fiel kurz nach ihrer Reise nach Dubai, wo sie ihren Ehemann Lee Andrews wiedertraf – und das nach einer turbulenten Zeit. Lee war zuletzt in einem Gefängnis in Dubai inhaftiert und hatte behauptet, wegen Spionage festgehalten zu werden. Laut einem Bericht der Zeitung The Sun soll der eigentliche Grund jedoch unbezahlte Schulden in Höhe von mehreren tausend Pfund gewesen sein, unter anderem an eine Autovermietung und eine Anwaltskanzlei in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Einem seiner Vertreter zufolge hatte er vor Gericht um 14 Tage gebeten, um die ausstehenden Beträge zu begleichen.

Katie ist seit Jahren für ihre zahlreichen kosmetischen Eingriffe bekannt und teilt Veränderungen an ihrem Aussehen regelmäßig öffentlich mit ihren Fans. Unter ihrem Modelnamen Jordan wurde sie in Großbritannien in den 1990er Jahren bekannt. Seitdem hat sie sich als Unternehmerin, Autorin und Realitystar einen Namen gemacht. Aus ihren verschiedenen Beziehungen hat sie fünf Kinder. Mit Lee gab sie sich zuletzt als ihr vierter Ehemann das Jawort.

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Instagram / katieprice Katie Price im Februar 2026

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Instagram / katieprice Katie Price, einstiges Model

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Instagram / katieprice Katie Price, Februar 2026

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