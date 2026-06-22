"Keine Prostitution": Sarah Kern verteidigt ihr OnlyFans

Sarah Kern (57) ist seit Kurzem auf der Erotikplattform OnlyFans aktiv – und stellt sich jetzt auch den Fragen, die ihr neues Business unweigerlich aufwirft. In einem RTL-Interview verteidigt die Designerin ihren Schritt ins Erotikgeschäft. Kritische Stimmen, die fragen, ob sie dafür nicht zu alt sei oder ob es sich um Prostitution handle, weist sie klar zurück: "Es ist keine Prostitution, weil es fasst mich ja keiner haptisch an." Alles passiert ausschließlich online – für umgerechnet rund 17 Euro im Monat können Fans ihren Kanal abonnieren.

Gegenüber RTL erklärt Sarah zudem, dass sie OnlyFans zwar auch wegen des Geldes macht, aber nicht aus purer Geldnot. Nach ihrer Zeit als Homeshopping-Queen und den finanziellen Problemen mit Steuerschulden und einer Insolvenz habe sie sich in den vergangenen Jahren als Luxusimmobilienmaklerin auf Malta, Zypern und Mallorca etabliert und zudem ihr Comeback als Designerin im Homeshopping gefeiert. Erst als ihre beiden Söhne Olivier und Romeo erwachsen waren, habe sie sich getraut, zusätzlich Erotik-Content zu produzieren. "Ich mache OnlyFans und da stehe ich auch dazu", verrät die Unternehmerin und stellt klar, dass ihre Kinder davon wüssten, aber nichts damit zu tun haben wollten. Ihr Ex-Partner Tobias Pankow (41) unterstützt ihre neue Karriere. "Wenn es jemand machen kann, dann sie. Es ist ja heutzutage total gesellschaftsfähig und wer das machen kann, der soll es machen", betont er.

Für Sarah bedeutet ihr neuer Weg vor allem eines: ein wiedergewonnenes Gefühl von Weiblichkeit und Selbstbewusstsein. "Ich hatte meine Weiblichkeit komplett verloren und sie ist wieder voll da", freut sie sich. Freizügige Auftritte sind für sie dabei keine Premiere – die zweifache Mutter posierte in ihrer Zeit als Homeshoppingkönigin bereits zweimal für den Playboy und das Penthouse-Magazin. Ihren Einstieg bei OnlyFans, den sie gegenüber Bild mit den Worten "Mein Körper ist noch immer ein Ferrari" ankündigte, erlebt sie nun als konsequente Fortsetzung davon.

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Imago Sarah Kern bei der Night of Reality Stars im Masumi Space, Berlin, 18.10.2025

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Instagram / sarahkern_official Sarah Kern, Reality-TV-Bekanntheit

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Getty Images Sarah Kern, Designerin

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