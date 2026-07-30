Sarah Kern (57) packt aus: Sie hatte noch nie schlechten Sex

Seit Mitte Juni 2026 ist Sarah Kern (57) auf der Erotikplattform OnlyFans aktiv – und die 57-jährige Designerin und Ex-Dschungelcamperin scheut sich nicht, dabei auch tief in ihr Privatleben blicken zu lassen. Auf Malta, wo sie seit neun Jahren wegen des milden Klimas und der Steuervorteile lebt, gab sie gegenüber der BILD ein bemerkenswertes Statement ab: Schlechten Sex habe sie noch nie erlebt. Ihr Geheimnis? Sie behauptet, bereits beim ersten Blick auf einen Mann einschätzen zu können, was sie im Bett erwarte. "Ich kann an der Form der Finger und der Nase erkennen, was ein Mann in der Hose hat", so Sarah selbstbewusst. Auf ihren neuen digitalen Auftritt ist sie stolz: Der Start auf OnlyFans sei "nach meiner Homeshopping-Karriere die zweitbeste Entscheidung meines Lebens." Sie habe bereits eine fünfstellige Summe verdient.

Rund zweieinhalb Jahre hatte Sarah auf körperliche Nähe verzichtet – nach der Trennung von ihrem damaligen Partner Tobias Pankow (41) war die Lust zunächst erloschen. Doch jetzt ist sie zurück. Durch die Arbeit auf OnlyFans habe sie sich wieder als attraktive Frau wahrgenommen und ein neues Körpergefühl entwickelt. "Ich fühle mich weiblicher und meine körperliche Lust ist zurück. Meine Zeit als Nonne wird sehr bald vorbei sein", sagte Sarah offen. Wenn es um ihre Vorstellungen von Leidenschaft geht, bleibt sie klar: Romantik ohne Intensität gebe es bei ihr nicht. "Guter Sex muss für mich wild und leidenschaftlich sein. Wenn man schon beim Küssen mit Herzklopfen übereinander herfällt." Blümchensex komme für sie nicht infrage. Flüchtige Abenteuer schließt sie dabei nicht aus – einen unvergesslichen One-Night-Stand in Monaco erinnert sie noch heute mit einem Schmunzeln. Ihre erste sexuelle Erfahrung machte sie bereits mit 15 Jahren. Wie viele Liebhaber sie seitdem hatte, wisse sie selbst nicht mehr genau.

Besonders warmherzig erinnert sich Sarah an ihre Zeit mit ihrem verstorbenen Ex-Mann Otto Kern (†67). Elf Jahre lang seien der Modedesigner und sie zusammen gewesen, und damals sei sie zu Hause fast täglich in Strapsen herumgelaufen. "Ich war damals sehr hot und jetzt bin ich es wieder. Jetzt werden die Strapse wieder ausgepackt", erklärte sie selbstbewusst gegenüber der "BILD". Sarah weiß genau, was sie will. Ein Mann müsse sie mit Charisma und Ausstrahlung überzeugen. "Am meisten stehe ich auf Männer, die einen Raum erfüllen. (...) Auch intelligente Männer finde ich sexy. Es muss nicht immer ein Sixpack sein."

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Getty Images Sarah Kern, Designerin

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Das Sommerhaus der Stars, RTL Tobias Pankow und Sarah Kern im Sommerhaus

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Instagram / sarahkern_official Sarah Kern, Reality-TV-Bekanntheit