Sarah Kern beweist ihr Verkaufstalent in neuer Doku-Soap

Sarah Kern (57) wird ab Sonntag in der neuen Staffel der Doku-Soap "Zwischen Meer und Maloche" zu sehen sein. Die Ex-Frau von Modemacher Otto Kern (†67) kämpft sich als Immobilienmaklerin im Luxussegment auf Malta, Zypern und Mallorca durch – und Kabel Eins begleitet sie ab dem 12. April um 20.15 Uhr bei ihrem harten Kampf um Erfolg. "Viele kennen mich vielleicht noch als Fashion Queen. Ich bin jetzt in einem anderen Haifischbecken tätig – der Immobilienbranche", erklärt die Designerin und Ex-Model in der Show, wie das Presseportal berichtet. Nach einer Privatinsolvenz ist der neue Job für Sarah mehr als nur ein beruflicher Wechsel – es ist eine Überlebensstrategie, die über ihre Zukunft und die ihres Sohnes entscheidet.

Der Druck auf die Unternehmerin ist enorm. "Dann guckst du jeden Morgen auf deinen Kontostand ‒ 3,50 Euro ... das macht was mit dir", verriet die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin im Gespräch mit Kabel Eins. Ihr Ziel ist klar formuliert: Sie will nie wieder im Minus sein. Um im hart umkämpften Immobiliengeschäft Fuß zu fassen, setzt die 57-Jährige auch auf Social Media und neue Strategien. Jeder Verkauf zählt, und die Doku-Soap zeigt, ob Sarah der Durchbruch im Maklergeschäft gelingt. Neben ihr sind auch weitere Auswanderer Teil der Sendung – darunter Don Francis und seine Frau "Eichhörnchen" auf Mallorca sowie Gastronom Rainbow Rüdiger auf Gran Canaria.

Sarah, die mit Aussagen über ihr Sexleben polarisierte, lebt seit mehreren Jahren auf Malta, gemeinsam mit ihrem Sohn, ihrem Hund und einem Papagei. Die Insel, auf die sie vor etwa acht Jahren ausgewandert war, wurde für sie zur neuen Heimat. Dort vermittelt sie mittlerweile luxuriöse Immobilien wie Villen und Townhouses und beschreibt das Leben auf Malta als stressfreier und unbürokratischer. Vor ihrer Maklerkarriere war Sarah vor allem als Designerin und durch ihre Arbeit im Homeshopping bekannt. Sie war auch im Reality-TV zu sehen und trennte sich nach ihrer Teilnahme an der Show Das Sommerhaus der Stars von ihrem damaligen Partner Tobias Pankow (40). Im Anschluss an "Zwischen Meer und Maloche" startet bei Kabel Eins übrigens auch eine neue Staffel von "Yes we camp!" – ein neues Doppelpack für Sonntagabende ist damit programmiert.

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Instagram / sarahkern_official Sarah Kern, Reality-TV-Bekanntheit

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RTL Sarah Kern im Dschungelcamp 2024

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RTL / Stefan Gregorowius Sarah Kern und Tobias Pankow, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2024