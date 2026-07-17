Mit 58 startet Djamila Rowe auf OnlyFans richtig durch

Djamila Rowe (58) zieht eine beeindruckende Bilanz: Seit einem Jahr ist die Realitystar auf der Erotikplattform OnlyFans aktiv – und das läuft offenbar besser als erwartet. Gegenüber Bild zeigte sich die 58-Jährige mehr als zufrieden mit ihrer Entscheidung: "Hätte ich gewusst, wie gut das läuft, hätte ich schon viel eher angefangen. Ich habe sehr viel Geld verschenkt." Doch es geht ihr dabei nicht nur ums Geld. "Ich kann meine Sexualität dort so wunderbar ausleben und fühle mich wieder begehrenswert und das unterschreibe ich zu 100 Prozent", betonte sie. Außerdem hat die ehemalige Dschungelkönigin von 2023 offenbar auch andere Promifrauen für die Plattform begeistert.

Zu diesen Frauen gehört auch Sarah Kern (57), die seit rund einem Monat auf OnlyFans aktiv ist. Sie verriet Bild, dass sie bereits fünfstellige Einnahmen verbuchen konnte. Und auch ein weiterer nicht namentlich genannter Promistar, den Djamila für die Plattform geworben hat, bestätigte: "Also ich wurde von Djamila Rowe ehrlich gesagt dazu überredet. Aber es hat sich gelohnt. Man kann sich nicht beschweren." Auf Nachfrage, ob sie ebenfalls fünfstellig verdiene, antwortete die Unbekannte: "Ja, kann man auch sagen. Aber ich möchte nicht zu viel verraten." Die wohl bekannteste Erfolgsstory liefert allerdings Anne Wünsche (34), die nach eigenen Angaben in drei Jahren satte 4,3 Millionen Euro brutto eingenommen hat. Anne betonte dabei, dass Geld allein nicht der entscheidende Faktor sei: "Ich glaube, wenn du das wegen dem Geld machst, dann leidet deine Psyche ganz schnell drunter, weil das kannst du nicht mehr zurücknehmen. Es ist tatsächlich bei mir eher der Reiz gewesen, der Gedanke, das Ausprobieren."

Dass Djamila Rowe mit ihrem OnlyFans-Auftritt vor allem ein gestärktes Selbstbewusstsein verbindet, überrascht kaum. Als sie ihr Engagement auf der Plattform öffentlich machte, rechnete sie zunächst mit heftiger Kritik. Statt eines Shitstorms erntete sie jedoch vor allem Zuspruch und Lob – besonders auf Instagram. Seit vielen Jahren ist die gebürtige Berlinerin ein festes Gesicht im deutschen Reality-TV und tingelte über zahlreiche Partyteppiche und durch verschiedene Formate, bevor sie 2023 die Dschungelkrone gewann.

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Imago Djamila Rowe auf der Erotikmesse Venus 2025 in Berlin

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Instagram / annewuensche.backup Anne Wünsche, Oktober 2025

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Imago Djamila Rowe im September 2025

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