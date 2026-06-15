"Ein Ferrari": Sarah Kern (57) startet auf OnlyFans durch

Sarah Kern (57) wagt einen überraschenden Schritt: Die Designerin ist ab sofort auf der Erotikplattform OnlyFans aktiv. Dort teilt sie freizügige Bilder von sich – und zeigt sich dabei äußerst selbstbewusst. Gegenüber Bild lässt sie wissen: "Mein Körper ist noch immer ein Ferrari." Obwohl sie früher selbst die Nase gerümpft habe, wenn Prominente die Plattform für das schnelle Geld nutzten, hat sie ihre Meinung offenbar geändert. Auf ihrem Profil schreibt die zweifache Mutter: "Hallo! Schön, dass du mich gefunden hast. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mich hier auf dieser Plattform anmelde. Tadaa, hier bin ich."

Ihre Motivation ist dabei nicht nur finanzieller Natur, wenngleich der Verdienst durchaus eine Rolle spielt: "Man kann auf OnlyFans viel Geld verdienen, wenn man es richtig anpackt. Das ist natürlich eines meiner Ziele", erklärt die 57-Jährige gegenüber Bild. Vor allem aber will sie etwas Persönlicheres ausleben, wie sie auf ihrem Profil verrät: "Ich möchte meine ganz private und lustvolle Seite ausleben. Ich bin mindestens genauso gespannt wie du, wo mich der Vibe hierhin führt." Seit zweieinhalb Jahren ist die Blondine Single und habe nach eigenen Angaben "wie eine Nonne" gelebt. Jetzt sagt sie: "Ich kann chatten und flirten, mit wem ich will." Beim Thema Content-Grenzen verspricht Sarah ihren Abonnenten einiges: "Ich werde nicht wie andere prominente Frauen behaupten, nur Fuß-Content machen. Bei mir wird es schon wesentlich hotter."

Schon im vergangenen Jahr hatte Sarah einen neuen Job angenommen. Damals stieg sie in die Immobilienbranche ein und vermittelte auf Malta und Zypern Luxusobjekte wie Villen und Townhouses. Gegenüber Bild schwärmte Sarah: "Ich bin nun eine Dealerin des Glücks und vermittle hier Wohnungen und Häuser." Dazu gab es von ihr auch gleich das Auswanderungs-Komplettpaket, inklusive Beratung. "Ich nehme die Leute volle Lotte an die Hand", sagte sie.

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Instagram / sarahkern_official Sarah Kern, Reality-TV-Bekanntheit

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Imago Sarah Kern bei der Night of Reality Stars im Masumi Space, Berlin, 18.10.2025

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Getty Images Sarah Kern, Designerin