Heftiger Stromschlag: Sarah Kern musste ins Krankenhaus

Sarah Kern (56) hat ihre Fans mit einer schockierenden Nachricht überrascht: Die Designerin meldete sich am 29. Juni sichtlich mitgenommen via Instagram aus der Notaufnahme eines Krankenhauses. In einem Video berichtete Sarah zurückhaltend von einem "kleinen Unfall", ohne jedoch zunächst ins Detail zu gehen. Nur so viel ließ sie durchblicken: "So schnell könnte alles vorbei sein." Ihre Anhänger ahnten sofort, dass hinter ihrer Nachricht mehr stecken musste, als die knappen Worte vermuten ließen.

Einen Tag später zeigte sie sich erleichtert wieder im Freien und berichtete von den dramatischen Ereignissen. Die Unternehmerin hatte bei einem Unfall in der Küche einen gefährlichen Stromschlag erlitten – ein Schock, der sie in die Notaufnahme gebracht hatte. Diesen beschrieb sie als einen "Stromschlag vom anderen Stern, komplett durch den ganzen Körper". Besonders betroffen waren ihre Hände, durch die der Strom eintrat. Schwellungen, Schmerzen und die Angst, es nicht zu überleben, prägten die bangen Stunden. Einen besonders erschreckenden Moment beschreibt sie so: "Ich habe gedacht, dass ich sterbe."

Die Modedesignerin, die neben ihren beruflichen Erfolgen auch durch Teilnahmen an Reality-TV-Formaten wie Das Sommerhaus der Stars und dem Dschungelcamp bekannt ist, zeigt sich in ihrer Genesungsphase nachdenklich und emotional. Sarah, die Mutter von zwei Söhnen ist, ließ ihre Community an ihrer Erleichterung über das glimpfliche Ende teilhaben. Auch wenn die Schmerzen noch präsent sind, konzentriert sie sich auf die Rückkehr in den Alltag.

Anzeige Anzeige

Instagram / sarahkern_official Sarah Kern, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / sarahkern_official Sarah Kern im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Kern, Designerin