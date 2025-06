Neuer Job: Sarah Kern steigt ins Immobiliengeschäft ein

Sarah Kern (56), einst als Homeshopping-Queen bekannt, ist nun in die Immobilienbranche eingestiegen. Nach ihrem Karriereende bei Channel21 vor einem Jahr und damit verbundenen Existenzängsten hat sie ihr Glück in einem neuen Bereich gefunden. Auf Malta und Zypern vermittelt die Unternehmerin nun luxuriöse Immobilien wie Villen und Townhouses, wie sie im Gespräch mit Bild verriet: "Ich bin nun eine Dealerin des Glücks und vermittle hier Wohnungen und Häuser." Sarah, die vor acht Jahren nach Malta auswanderte, beschreibt das Leben dort als stressfreier und unbürokratischer. "Hier wird ein sicheres, sonniges Leben geboten", erklärte sie. Besonders auf Zypern sei es noch möglich, viel Wohnraum für vergleichsweise wenig Geld zu finden.

Neben der eigentlichen Immobilienvermittlung bietet Sarah auch Auswanderungsberatung an. Auf ihrem Instagram-Account präsentiert sie regelmäßig Projekte und gibt Anleitungen, wie ein Neustart auf den Inseln gelingt. "Ich nehme die Leute volle Lotte an die Hand", beteuerte die einstige Designerin stolz. Ihr vielfältiges Angebot reicht von eleganten Townhouses ab 650.000 Euro bis hin zu exklusiven Villen im Millionenbereich. Ihren neuen beruflichen Weg führt sie auch auf ihre christlichen Überzeugungen zurück. "Auch ich habe meinen Schlüssel zum Glück neu gefunden", erzählte das Reality-Sternchen, das 2024 im Dschungelcamp war.

Privat hat die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin inzwischen allem Anschein nach einen Schlussstrich unter vergangene Beziehungsdramen gezogen. Die 56-Jährige ist, nachdem ihre Beziehung mit Tobias Pankow laut eigener Aussage nach ihrer Teilnahme am Das Sommerhaus der Stars in die Brüche gegangen ist, Single. Sie schließe eine Rückkehr in die Welt der Romanzen aus. "Ich brauche keinen Typen mehr in meinem Leben", stellte sie klar und erklärte zudem, ihr Verhältnis zu Sex überdacht zu haben. Früher habe sie Sex oft mit Beliebtheit verwechselt, bemerkte sie in einem Social-Media-Posting Ende letzten Jahres. Diese Prioritäten seien jedoch passé: "Das passiert mir heute nicht mehr. Ich bin mir dafür zu schade." Mit dieser neuen Haltung konzentriert sie sich vollends auf ihren beruflichen Erfolg und ihre persönliche Weiterentwicklung.

Instagram / sarahkern_official Sarah Kern, Reality-TV-Bekanntheit

RTL Sarah Kern im Dschungelcamp 2024

RTL / Stefan Gregorowius Collage: Sarah Kern und Tobias Pankow