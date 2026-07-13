Sarah Kern verdient fünfstellige Summe mit OnlyFans-Account

Rund einen Monat nach ihrem Start auf der Erotikplattform OnlyFans zieht Sarah Kern (57) jetzt eine erste Bilanz – und die fällt äußerst positiv aus. Gegenüber Bild schwärmt die Designerin und Unternehmerin von ihrem neuen Nebenverdienst: "Es war nach meiner Homeshopping-Karriere die zweitbeste Entscheidung meines Lebens." Nach eigenen Angaben hat sie bereits einen fünfstelligen Betrag eingenommen. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Zahlen allerdings nicht. "Es macht mir richtig Spaß. Es scheppert richtig in der Kiste", so die 57-Jährige weiter. Den großen Teil des Verdienstes machen dabei nicht die regulären Abonnements aus, sondern individuelle Sonderwünsche. "Je mehr man zeigt und je länger man chattet, desto mehr klingelt die Kasse", erklärt Sarah.

Für spezielle Fotowünsche würden Fans teils tief in die Tasche greifen – "das kann dann auch schon mal schnell einen kleinen vierstelligen Betrag einbringen", verrät sie. Eine klare Grenze zieht die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin von 2025 jedoch bei Sadomaso-Anfragen: "Alles, was ich auch in einer Partnerschaft nicht geil finden würde, ist für mich tabu." Positiv überrascht zeigt sich Sarah hingegen von der Bandbreite ihrer Fans: "Ich bekomme Anfragen von drei Generationen. Ganz junge Männer, dann welche um die 30, 40 und auch ältere Herren." Anfänglich hatte sie sich Sorgen vor unangenehmen Nachrichten gemacht, doch bislang seien alle Begegnungen angenehm verlaufen.

Auf der Plattform können Fans Sarahs Kanal für umgerechnet rund 17 Euro im Monat abonnieren. Ihr Einstieg ins Erotikgeschäft hatte im Vorfeld für Diskussionen gesorgt, denen sie sich auch gestellt hatte. Kritikern, die ihr unter anderem vorwarfen, es handle sich um Prostitution, widersprach sie klar. Für sie selbst überwiegt nun ohnehin das Positive – auch auf persönlicher Ebene: "Ich bin stolz auf mich, dass ich mir diesen Schritt zugetraut habe. Ich war die letzten Jahre Single und habe gelebt wie eine Nonne. Jetzt fühle ich mich wieder in meiner Weiblichkeit bestätigt und begehrt. Im Moment bin ich wirklich sehr happy."

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Imago Sarah Kern bei der Night of Reality Stars im Masumi Space, Berlin, 18.10.2025

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Instagram / sarahkern_official Sarah Kern, Reality-TV-Bekanntheit

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RTL Felix von Jascheroff und Sarah Kern im Dschungelcamp