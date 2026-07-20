Lange Krankheit: Sarah Kern trauert um ihren geliebten Hund

Traurige Nachricht von Sarah Kern (57): Die Unternehmerin und Designerin hat ihren Hund Buddy verloren. Auf Instagram teilte sie jetzt ein gemeinsames Foto von sich und ihrem Vierbeiner und verabschiedete sich mit bewegenden Worten von ihm. Buddy habe nach langer Krankheit das Leben gelassen – aber, wie Sarah betonte, stets umsorgt und geliebt. Ihren Followern gegenüber machte sie deutlich, wie tief der Schmerz sitzt und wie groß die Lücke ist, die ihr treuer Begleiter hinterlässt.

In ihrem Post erklärte Sarah, dass sie zunächst einige Tage gebraucht habe, bevor sie die Nachricht öffentlich machen konnte: "Ich brauchte ein paar Tage, um das zu posten. Nach langer Krankheit durfte mein Seniorhund und bester Freund in Würde und immer geliebt in den Himmel gehen." Besonders ihre abschließenden Zeilen berührten viele ihrer Fans: "Gott segne dich, Buddy. Immer geliebt, nie vergessen. Bis bald im Himmel, mein wunderschöner Engel." Unter dem Beitrag strömten zahlreiche Kommentare herein, in denen Follower ihr Mitgefühl aussprachen und der Designerin Kraft für diese schwere Zeit wünschten.

Sarah Kern bezeichnet Buddy in ihrem Abschiedspost ausdrücklich als ihren "besten Freund" – ein Hinweis darauf, welch enge Bindung zwischen den beiden bestand. Die Unternehmerin, die vor allem durch ihr Modeschaffen bekannt wurde, gibt auf Instagram regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben und teilt dort auch persönliche Momente mit ihren Followern. Buddy war dabei offenbar ein fester und prägender Bestandteil ihres Alltags. Zuletzt machte sie Schlagzeilen mit ihrem Karriere-Neustart auf OnlyFans, der erfolgreich anlief.

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Instagram / sarahkern_official Sarah Kern und ihr Hund Buddy, Instagram 2026

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RTL Sarah Kern im Dschungelcamp 2024

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