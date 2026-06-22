Nach "Schitt's Creek": Dan Levy will mit neuer Serie punkten

Mit seiner Kultserie "Schitt's Creek" hat Dan Levy (42) jahrelang Millionen von Zuschauern begeistert. Nach dem Ende der Show im Jahr 2020 stand der Schauspieler und Autor vor einer neuen Herausforderung: Wie geht es weiter? Jetzt meldet er sich mit seiner neuen Serie "Big Mistakes" zurück – und spricht gegenüber Deadline offen darüber, was ihn dazu bewogen hat. "Wenn man so lange etwas macht, das Menschen auf bedeutungsvolle Weise berührt, fragt man sich: Wer bin ich? Was will ich?", so Dan. Statt einfach Inhalte zu produzieren, setze er lieber auf Projekte, die ihn wirklich begeistern: "Die Idee, einfach nur 'Content' rauszupumpen, bedeutet mir sehr wenig. Ich schaffe lieber Dinge, die mich aufgeregt machen."

Den Weg zurück zur Comedy ebnete ihm ein Umweg über das Drama. Mit seinem Regiedebüt "Good Grief" tauchte Dan in ein für ihn neues Genre ein – eine Erfahrung, die er als prägend beschreibt. Auch der Begegnungsort mit seiner neuen Kollegin und Co-Autorin Rachel Sennott war ungewöhnlich: Bei der Arbeit an der Serie "The Idol" lernten sich die beiden kennen. Rachel half dabei, die Figur Morgan für "Big Mistakes" zu entwickeln, die letztlich von Schauspielerin Taylor Ortega verkörpert wird. "Es ist fast so, als hätte Rachel den Tisch gedeckt, und dann kam Taylor und hat das, was wir gemeinsam erarbeitet hatten, zu ihrer eigenen Sache gemacht", erklärt Dan.

Für den 42-Jährigen ist seine neue Serie auch ein Statement gegen das Schubladendenken der Branche. Als Beispiel nennt er Tom Hanks (69), der einst mit Comedy groß wurde und später dramatische Rollen übernahm. "Die Industrie hat die Fähigkeit, Menschen in Schubladen zu stecken, und das müssen wir ein wenig ablegen", sagt Dan. Er selbst sehe sich ohnehin nicht primär als Komiker: "Ich betrachte mich als Schauspieler, dem zufällig Erfolg in einer Comedyserie beschert wurde."

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Imago Bei der New-York-Premiere von Big Mistakes: Dan Levy zeigt beide Daumen hoch

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Getty Images Dan Levy bei den Emmy Awards 2024

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Getty Images Taylor Ortega und Dan Levy bei der BIG Mistakes Necklace Installation in Vanderbilt Hall, Grand Central Terminal, New York City