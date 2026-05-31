"Stranger Things"-Rolle half Noah Schnapp bei Coming-out

Für Noah Schnapp (21) war der 29. Mai ein ganz besonderer Abend: Der Schauspieler wurde laut Just Jared bei der 3. jährlichen "Critics Choice Celebration of LGBTQ+ Cinema & Television" im Four Seasons Hotel Los Angeles in Beverly Hills mit dem Breakthrough Performance Award ausgezeichnet. Geehrt wurde seine Darstellung von Will Byers in der finalen Staffel von Stranger Things. Die Critics Choice Association hob dabei hervor, dass ihm die Rolle "die Plattform geboten habe, eine bewegende Darstellung eines Coming-outs in den 1980er-Jahren als junger Erwachsener zu liefern." In seiner Dankesrede zog Noah emotionale Parallelen zwischen seiner Figur und seinem eigenen Leben.

Der Schauspieler erzählte in seiner Rede, dass er "nicht realisiert habe, wie sehr Will Byers' Reise ihn auf sein eigenes Coming-out mit 18 Jahren vorbereitet hatte." Weiter sagte er: "Die Verletzlichkeit, die Angst davor, wie andere Menschen einen wahrnehmen, die verzweifelte Hoffnung, dass die Menschen, die du liebst, dich noch immer auf die gleiche Weise sehen – das alles habe ich sehr öffentlich durchlebt, und ich habe es überstanden, weil meine Freunde und meine Familie mich die ganze Zeit unterstützt haben. Diese Unterstützung bedeutet alles." Beim Event posierte Noah außerdem für Fotos mit Dan Levy (42) und Clea DuVall. Dan Levy wurde am gleichen Abend mit dem Vanguard Award für seine Arbeit an der Netflix-Serie "Big Mistakes" geehrt.

Im Januar 2023 sorgte Noah für Schlagzeilen, als er sich in einem emotionalen TikTok-Video öffentlich outete und damit erstmals offen über seine Sexualität sprach. Mit seiner ehrlichen Botschaft erhielt er damals viel Zuspruch von seinen Fans, die seinen Mut und seine Offenheit feierten. Neben dem Preis gibt es für den 21-Jährigen noch einen weiteren Grund zur Freude: Erst vor wenigen Wochen durfte Noah einen weiteren wichtigen Meilenstein in seinem Leben feiern: Gemeinsam mit seiner Familie nahm er stolz seinen Abschluss an der renommierten University of Pennsylvania entgegen. Auf Social Media teilte er Eindrücke des besonderen Tages und zeigte sich sichtlich glücklich über diesen Erfolg. Nach Jahren harter Arbeit und intensiven Lernens hat sich der Einsatz nun ausgezahlt. Kein Wunder also, dass Noah aktuell allen Grund hat, über beide Ohren zu strahlen.

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Getty Images Noah Schnapp mit dem Breakthrough Performance Award – Drama bei der Critics Choice LGBTQ+ Celebration in Los Angeles

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Getty Images Noah Schnapp nimmt den Breakthrough Performance Award – Drama bei der CCA Celebration of LGBTQ+ Cinema & Television entgegen

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Getty Images Noah Schnapp, Clea DuVall und Dan Levy bei der Critics Choice Celebration of LGBTQ+ Cinema & Television in Los Angeles