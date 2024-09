Dieses Vater-Sohn-Duo moderiert die Emmy-Verleihung 2024

Am 15. September werden zum 76. Mal die Emmy Awards verliehen! In diesem Jahr moderiert ein Vater-Sohn-Duo die beliebte Preisverleihung: Der kanadische Schauspieler und Comedian Eugene Levy wird das Event gemeinsam mit seinem Sohn Dan Levy (41) hosten. Gegenüber Los Angeles Times betonten die beiden vorab: "Wir wollen einfach dem Fernsehen Tribut zollen und natürlich den Nominierten." Insgesamt wollen die beiden bei ihrer Moderation eine "sanftere Herangehensweise" an den Tag legen und auf der Bühne beispielsweise keine Witze auf Kosten der Nominierten machen.

Aber wofür sind Eugene und Dan eigentlich bekannt? Eugene hat sich im Laufe seiner Karriere nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Komiker einen großen Namen gemacht. Unter anderem stand er für die "American Pie"-Filme und die Serie "Schitt's Creek", die er auch mitentwickelte, vor der Kamera. Für den 77-Jährigen ist es zudem ein vollgepackter Abend, denn neben seinem Moderationsjob ist er für die Serie "The Reluctant Traveler With Eugene Levy" auch selbst für einen der begehrten Awards nominiert. Dan wirkte ebenfalls an "Schitt's Creek" mit und war beispielsweise ein Teil von "Sex Education".

Bei den Emmys stehen aber vor allem die Nominierten im Mittelpunkt – und auch in diesem Jahr stehen wieder besondere Projekte auf der Liste. Unter anderem sind Imelda Staunton (68) und Reese Witherspoon (48) in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie" nominiert. In der Kategorie "Beste Dramaserie" stehen die Shows "3 Body Problem", "Mr. & Mrs. Smith", "Fallout", "Shōgun", "Slow Horses", The Crown, "The Gilded Age" und "The Morning Show" zur Wahl.

Getty Images Eugene Levy und Dan Levy im Januar 2020 in Los Angeles

Getty Images Imelda Staunton, Schauspielerin

