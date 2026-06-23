Franziska Knuppe gibt überraschend Einblick in Abendroutine

Was macht Franziska Knuppe (51) nach einem langen, stressigen Abend? Die Moderatorin hat jetzt einen überraschend ehrlichen Einblick in ihre Abendroutine gegeben. Im Interview mit Promiflash am Rande der "Ernsting's family Fashion Show" in Hamburg plauderte sie offen darüber, wie sie nach späten Events zur Ruhe kommt – und gestand dabei, dass sie nicht immer alles nach Lehrbuch abarbeitet. Für sie stehe vor allem eines im Vordergrund: so schnell wie möglich ins Bett zu kommen.

Auf die Frage nach ihrer Pflegeroutine am Abend war Franziska erstaunlich direkt. "Wenn ich Zeit dazu habe, und manchmal vergisst man es auch leider einfach mal, das Gesicht abzuwaschen. Aber ich muss zugeben: Ich vergesse es auch. Manchmal haue ich mich ins Bett. Ich brauche dann den Schlaf und mehr nicht", erzählte sie gegenüber Promiflash. Zeit für lange Gespräche bleibe nach aufreibenden Tagen kaum: "Ich muss nicht groß quatschen. Natürlich begrüße ich meine Familie, wenn sie noch nicht schlafen sollten. Und dann haue ich mich ins Bett und hoffe, dass ich lange schlafen kann. Das ist alles."

Vor wenigen Tagen zeigte Franziska aber nicht nur beim Thema Abschminken ihre entspannte Seite. Auch beim Älterwerden blieb sie auffallend gelassen. Im Gespräch mit Promiflash sagte sie: "Ich spüre eigentlich gar keinen Druck, weil ich finde, man wächst mit der Aufgabe. Man wächst nicht nur mit der Aufgabe in meinem Beruf, sondern überhaupt im Leben. Und ich finde es toll, zu altern. Ich finde es auch toll, dann auch für Produkte zu stehen, die mein Alter ansprechen. Also, ich habe da überhaupt kein Problem."

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Imago Franziska Knuppe bei der Ernsting s Family Fashion Show 2026 im Empire Riverside Hotel in Hamburg

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Imago Franziska Knuppe, Juni 2026

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Getty Images Franziska Knuppe, Model