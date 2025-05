Franziska Knuppes Tochter steht lieber hinter der Kamera

Franziska Knuppe (50) hat erstmals gemeinsam mit ihrer Tochter Mathilda Ruby Möstl für eine Fotoproduktion vor der Kamera gestanden. Die 17-jährige Schülerin begleitete ihre prominente Mutter bei einem Shooting für das Magazin Bunte. Vor laufender Kamera fühlte sich Mathilda allerdings unwohl, denn anders als Franziska will sie selbst nicht ins Rampenlicht. "Ich bin nicht so selbstbewusst und eigentlich stehe ich öfter und lieber hinter der Kamera für Kunstprojekte in der Schule", erzählte Mathilda offen. Ihre Mutter ist ihr jedoch ein großes Vorbild: "Mama ist in ihrer Disziplin eine große Inspiration für mich", betonte die Jugendliche. Doch für sie steht fest: "Eine Berühmte in der Familie reicht."

Mit ihrer Tochter möchte Franziska vor allem eines teilen: wichtige Werte. "Bescheidenheit, Bodenständigkeit und den Sinn dafür, dass man für Geld arbeiten muss." Das seien die Dinge, die das Model ihrem Nachwuchs mit auf den Weg gibt. Mathilda wurde daher schon früh eingebunden, wenn es um Regeln und Pflichten im Alltag ging. So musste sie zum Beispiel wie vor Weihnachten Wunschlisten abgeben und akzeptieren, dass nicht jeder Wunsch automatisch erfüllt wird. Damit möchte Franziska ihrer Tochter zeigen, dass auch in einer bekannten Familie nicht jeder Wunsch selbstverständlich in Erfüllung geht.

Dass Mathilda eigene Wege gehen möchte, zeichnete sich bereits in den vergangenen Jahren ab. Gegenüber RTL betonte ihre Mutter: "Meine Tochter hat keine Modelambitionen." Der Berufswahl ihrer berühmten Mama eifert die Teenagerin nicht nach. "Es sieht nicht so aus, als würde sie in meine Fußstapfen treten", erklärte die hübsche Blondine gegenüber dem Sender. Zudem machte sie deutlich, dass sie ihrem Nachwuchs die Teilnahme an Deutschlands berühmtester Modelshow Germany's Next Topmodel sowieso nicht erlauben würde.

Anzeige Anzeige

Getty Images Model Franziska Knuppe mit ihrer Tochter Mathilda, Juli 2009

Anzeige Anzeige

Getty Images Franziska Knuppe und ihre Tochter Mathilda 2009

Anzeige Anzeige

Anzeige