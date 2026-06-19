Gar kein Druck: Franziska Knuppe findet es "toll, zu altern"

Franziska Knuppe (51) geht mit einer bemerkenswerten Gelassenheit durchs Leben – zumindest, was das Thema Altern betrifft. Die Moderatorin war jetzt zu Gast bei der Ernsting's family Fashion Show in Hamburg und sprach dort im Interview mit Promiflash offen über Schönheitsdruck und den Umgang mit dem Älterwerden. Dabei machte die 51-Jährige klar, dass sie sich von gesellschaftlichen Erwartungen nicht aus der Ruhe bringen lässt.

Im Gespräch verriet Franziska, dass sie persönlich kaum Druck verspürt. "Ich spüre eigentlich gar keinen Druck, weil ich finde, man wächst mit der Aufgabe. Man wächst nicht nur mit der Aufgabe in meinem Beruf, sondern überhaupt im Leben. Und ich finde es toll, zu altern. Und ich finde es auch toll, dann auch für Produkte zu stehen, die mein Alter ansprechen. Also, ich habe da überhaupt kein Problem", erklärte sie gegenüber Promiflash. Auch beim Thema Botox und ästhetische Eingriffe hat die Moderatorin eine klare Haltung: Sie will niemanden verurteilen. "Es muss jeder Mensch für sich selbst entscheiden, wann er damit anfängt, wenn er überhaupt damit anfängt, wie er altern möchte, was er auch für sich zeigen möchte. Und ich verurteile niemanden dafür, was er tut. Also, das ist mir ganz wichtig. Im Endeffekt muss jeder Mensch selbst entscheiden", so Franziska.

Vor rund sechs Monaten hatte Franziska schon einmal für Schlagzeilen gesorgt. Damals stand sie mit ihrer Tochter Mathilda Möstl für ein Weihnachtsshooting vor der Kamera und zog eine klare Grenze. Besonders ein berühmtes Mutter-Tochter-Duo hatte sie dabei im Blick. "Eins kann ich sagen: Ich würde niemals einen Job annehmen wie Heidi und Leni Klum – in Unterwäsche", sagte sie gegenüber Gala. Bei gemeinsamen Anfragen setzte Franziska laut eigener Aussage auf Familienrat statt Schnellschuss. "Sobald Anfragen reinkommen, entscheiden wir als Familie, ob das infrage kommt", erklärte sie. Wichtig sei ihr gewesen, dass Mathilda die Modewelt behutsam kennenlernte und nichts geschenkt bekam.

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Imago Franziska Knuppe bei der Ernsting’s family Fashion Show HW 2026 im Empire Riverside Hotel in Hamburg, Juni 2026

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Getty Images Franziska Knuppe, Model

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action press / Dede / BACKGRID Leni und Heidi Klum bei der Modenschau von Vetements, Oktober 2025