Grillen und Co.: Was macht für die Stars den Sommer perfekt?

Auch in diesem Jahr feiern zahlreiche Stars und Sternchen beim Raffaello Summer Day wieder den Sommerbeginn. Doch was macht für Riccardo Simonetti (31) und Co. den perfekten Sommer aus? Mit Promiflash spricht der zukünftige Bräutigam darüber, warum er die warme Jahreszeit besonders liebt. "Auch wenn ich dieselben Sachen mache, die ich im Winter mache, hab ich das Gefühl, im Sommer fällt mir alles ein bisschen leichter", kommt der Autor ins Schwärmen. Doch damit nicht genug! Auch sein Aussehen würde sich durch die Wärme verbessern: "Ich finde, ich sehe im Sommer auch besser aus und ich habe das Gefühl, da der Vitamin-D-Haushalt aufgeladen ist, geht irgendwie alles leichter."

Auch die Fernsehmoderatorin Nina Moghaddam (43) ist ein absoluter Fan des warmen Wetters. "Der perfekte Sommer ist für mich ganz klar, dass das Wetter auch perfekt ist", erklärt sie im Interview mit Promiflash. Die gebürtige Spanierin mag es jedoch nicht zu heiß: "Ich brauche persönlich gar nicht 30 Grad, so 25 Grad reichen mir." Neben dem Sonnenschein gehört für Nina auch Zeit mit der Familie zu dem perfekten Sommer dazu. "Wenn die Familie zusammenkommt, wir einen Grillabend machen oder einen ganzen Tag zusammen verbringen, die Kinder noch lange wach sind und durch den Garten laufen, das ist für mich einfach perfekt", schwärmt die WDR-Bekanntheit.

Im Gegensatz zu ihren Kollegen ist Franziska Knuppe (49) das Wetter im Sommer gar nicht so wichtig. "Es hat nicht unbedingt damit zu tun, dass jeden Tag die Sonne scheint", gibt das Model gegenüber Promiflash preis. Für sie gehe es beim perfekten Sommer vielmehr um die Momente. "Dass man sich mit Freunden trifft, einfach raus in den Biergarten geht", zählt die Rostockerin verträumt auf. Ihren Urlaub verbringt die Moderatorin jedoch am liebsten am Wasser. Auch hier und da mal Regen kann Franziska die Sommerlaune nicht verderben: "Ein richtig geiles Gewitter gehört zum Sommer irgendwie dazu."

Getty Images Nina Moghaddam im Juni 2022 in Aachen

Getty Images Franziska Knuppe im September 2022 in Venedig

