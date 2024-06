EM-Fieber: Diese Promis drücken Deutschland fest die Daumen!

Die Nationalmannschaft bekommt bei der Heim-EM fleißige Unterstützung von den deutschen Promis! Auf dem Raffaello Summer Day 2024 trifft Promiflash auf Frauke Ludowig (60) und ihre Tochter Nele, die total im Fußballfieber sind, wie die Moderatorin offenbart: "[...] Ich bin mir auch sicher, Deutschland wird Europameister! Wir sind sozusagen Maskottchen im Geiste." Die Mannschaft kommt bei der 20-jährigen Nele besonders gut an, wie sie schwärmt: "In letzter Zeit habe ich meine ganze TikTok-Page voll mit diesen ganzen Spielern und diesen witzigen Situationen von denen und ich lache mir wirklich jedes Mal so einen ab, weil ich es so lustig finde, also ich finde die wirklich alle als Gruppe unfassbar unterhaltsam!"

Nina Moghaddam (43) schaut sich ebenfalls die Spiele der deutschen Mannschaft an, ist jedoch nach dem ersten Sieg etwas vorsichtig, wie sie Promiflash verrät: "Man darf jetzt nicht den Fehler machen, nach dem 5:1-Sieg für uns. Da würde man ja am liebsten Luftsprünge machen." Doch den Glauben an das Team hat sie noch nicht verloren, wie sie fortfährt: "Es wäre natürlich geil, im eigenen Land dann wirklich als Gewinner aus der EM herauszugehen. Aber ich wäre da noch vorsichtig, ich würde mir erst mal noch die nächsten zwei Spiele angucken." Gemeinsam mit ihrer Familie feuert sie die Fußballstars an: "Mein großer Sohn ist großer Fußballfan, so wie ich auch, wir gucken zusammen, meinen Kleinen interessiert es nicht so. Er guckt zwar mal so die ersten zehn Minuten mit und dann versucht er immer, abzulenken."

Das Model Franziska Knuppe (49) bleibt nach dem ersten Sieg noch neutral, wie die EM-Chancen für Deutschland aussehen. Auf dem Event verrät sie: "Das werde ich erst nach Mittwoch beantworten, wenn wir das zweite Spiel gesehen haben." Aber die Spiele schaue sie auf jeden Fall, wie die 49-Jährige erklärt.

