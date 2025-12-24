Für sie ein No-Go: Franziska Knuppe schießt gegen Heidi Klum

Franziska Knuppe (51) sorgt mit einem aktuellen Interview für Zündstoff in der Modewelt. Die Moderatorin stand vor Kurzem gemeinsam mit ihrer Tochter Mathilda Möstl für ein Weihnachtsshooting vor der Kamera und redete dabei Klartext über gemeinsame Jobs. Sie machte deutlich, wie sehr sie sich von der Herangehensweise anderer Models abgrenzt. Besonders Heidi Klum (52) und ihre Tochter Leni (21), die bereits gemeinsam für Dessous-Kampagnen posierten, nahm sie dabei ins Visier. "Eins kann ich sagen: Ich würde niemals einen Job annehmen wie Heidi und Leni Klum – in Unterwäsche", stellte sie unmissverständlich gegenüber Gala klar.

Die Möglichkeit, sich als Mutter-Tochter-Gespann vor der Kamera zu zeigen, prüft die Familie Knuppe offenbar sorgfältig. "Sobald Anfragen reinkommen, entscheiden wir als Familie, ob das infrage kommt", erklärte Franziska. Für ihre Tochter sei es wichtig, trotz ihrer ersten Modelerfahrungen auf verantwortungsvolle Weise die Welt der Mode kennenzulernen. Mathilda, die bereits im jungen Alter von 15 Jahren erste Jobs annahm, sammelte auch Erfahrungen außerhalb der Branche und arbeitete in der Gastronomie. Diese bodenständige Herangehensweise verfolgt die 51-Jährige ganz bewusst: "Uns war es immer wichtig, dass Tilli nicht alles auf dem Silbertablett serviert bekommt."

Franziska und Mathilda treten erst seit Kurzem häufiger gemeinsam auf – für die 18-Jährige ein behutsamer Start in eine Branche, die ihre Mama seit Jahren kennt. Vor einigen Monaten erklärte Mathilda offen, dass sie sich im Gegensatz zu ihrer Mutter hinter der Kamera eigentlich wohler fühlt. "Ich bin nicht so selbstbewusst und eigentlich stehe ich öfter und lieber hinter der Kamera für Kunstprojekte in der Schule", verriet sie gegenüber Bunte. Für Mathilda stand fest: "Eine Berühmte in der Familie reicht." Dennoch zeigte sie sich stolz und beschrieb ihre berühmte Mutter als "große Inspiration".

IMAGO / Future Image Franziska Knuppe, Model

Getty Images Heidi und Leni Klum, August 2025

Getty Images Model Franziska Knuppe mit ihrer Tochter Mathilda, Juli 2009