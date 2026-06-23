Gehirn-OP: Hubert Fella darf nach fünf Wochen Reha heim

Gute Nachrichten von Hubert Fella (58): Der Dschungelcamp-Star darf nach fünf Wochen endlich nach Hause. Der Realitystar hatte sich Anfang Juni einer fünfstündigen Operation am Kopf unterziehen müssen und war anschließend in eine Rehaklinik im bayerischen Bad Kissingen gekommen. Nun meldete er sich auf Instagram bei seinen Fans und teilte seine Freude über die bevorstehende Heimkehr. "Hallo meine Lieben, ich wünsch euch einen schönen Wochenstart, ich darf morgen am Dienstag heim und freue mich wie ein kleines Kind, nach fünf Wochen endlich wieder heimzukommen", schrieb der 58-Jährige am Montag in einem Post. Im dazugehörigen Video sieht man ihm die Erleichterung deutlich an.

Hubert blickt dabei auch schon nach vorne: Wenn alles gut gehe, "ist Ende August alles wieder gut und da freue ich mich drauf", erklärt er in die Kamera. Hinter ihm liegen zwei Wochen im Rhön-Klinikum Bad Neustadt sowie drei Wochen Rehabilitation in Bad Kissingen. Der Grund für den langen Klinikaufenthalt war eine Hirnvenenthrombose, die zunächst unter anderen Verdachtsdiagnosen – darunter ein Schlaganfall oder Herzinfarkt – nicht erkannt worden war. Erst eine MRT-Untersuchung brachte das Blutgerinnsel im Kopf ans Licht. "Die Operation hat fünf Stunden gedauert und er musste sehr viel bei mir im Hinterkopf machen", berichtete der TV-Star damals. Dabei wurden das Gerinnsel entfernt und Titanplatten am Hinterkopf eingesetzt.

Eingeliefert worden war Hubert bereits am 20. Mai, nachdem er unter starken Schwindelanfällen gelitten hatte. Der gebürtige Bayer ist einem breiteren Publikum vor allem durch seine Teilnahme am RTL-Dschungelcamp bekannt, das er in diesem Jahr bestritt. Außerdem ist er aus der Sendung Hot oder Schrott – Die Allestester bekannt, in der Promis und Normalsterbliche gemeinsam Flohmärkte durchstöbern. Gerade deshalb verfolgt seine Fangemeinde seine gesundheitliche Entwicklung derzeit besonders aufmerksam. Über Instagram hielt der Fernsehstar sie in den vergangenen Wochen immer wieder direkt auf dem Laufenden.

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Instagram / hubertfella Hubert Fella in der Reha

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Instagram / hubertfella Hubert Fella im Krankenhaus, Mai 2026

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Instagram / matthiasmangiapane Hubert Fella mit Ehemann Matthias Mangiapane im Krankenhaus, Mai 2026