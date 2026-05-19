Verdacht auf Herzinfarkt: Hubert Fella ist im Krankenhaus

Schockmoment für Hubert Fella (58): Der Realitystar liegt im Krankenhaus in Bad Neustadt. In einem Video auf Instagram wendet er sich direkt aus dem Krankenbett an seine Fans. "Ich bin jetzt erstmal weg. Ich bin im Krankenhaus gelandet, weil ich so Schwindelanfälle gehabt hab. Verdacht auf Herzinfarkt und Verdacht auf Schlaganfall", berichtet er, während er sichtlich mitgenommen in die Kamera blickt. Doch zum Glück konnten die Ärzte inzwischen Entwarnung geben. "Aber toi, toi, toi, war beides nicht", erklärt Hubert.

Die Ärzte konnten die lebensbedrohlichen Diagnosen also ausschließen. Der Realitystar, der kürzlich erst eine Knie-OP hinter sich brachte, schildert im Clip, was die Beschwerden stattdessen ausgelöst hat. "Es war irgendwie ein Nerv geklemmt und ich hatte total Schwindel gehabt", erklärt er. Trotz des Schocks versucht der Ex-Dschungelcamper seine Follower direkt aus dem Krankenbett zu beruhigen. In gewohnt herzlicher Hubert-Manier beendet er sein Video mit den Worten: "Ich wünsche euch einen schönen Tag und liebe Grüße, euer Hubert."

Hubert teilt mit seinen Followern seit Jahren viele persönliche Momente aus seinem Alltag und spricht sein Publikum häufig direkt an – so auch dieses Mal mit seinem warmen "euer Hubert". Auf Social Media zeigt sich der Realitystar gerne nahbar, grüßt aus dem Zuhause, nimmt die Community mit in den Urlaub oder meldet sich mit kurzen Updates zwischendurch. Seine Posts leben oft von spontanen Handyvideos und einem freundlichen Ton. Genau diese Nähe zu seinen Fans ist ein Markenzeichen des TV-Gesichts und prägt seine Präsenz im Netz. Auch im Krankenhaus bleibt er seinem Stil treu und informiert die Community in einfachen, klaren und doch überaus herzlichen Worten darüber, wie es ihm geht. Selbst in diesem schwierigen Moment ist es Hubert wichtig, seine Follower an seinem Leben teilhaben zu lassen. Und genau dafür lieben ihn seine Fans.

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Instagram / hubertfella Hubert Fella im Krankenhaus, Mai 2026

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RTL Hubert Fella, Dschungelcamper 2026

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RTL Hubert Fella, Dschungelcamp 2026