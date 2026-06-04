Reha-Leben: So geht's Hubert Fella nach der schweren Kopf-OP

Hubert Fella (58) nimmt seine Fans auf dem Weg zur Genesung mit: Knapp eine Woche nach seiner Kopfoperation hat sich der 58-jährige Realitystar in der Bavaria Klinik in Bad Kissingen eingefunden, wo er nun eine Reha absolviert. Auf Instagram führt er seine Follower durch sein neues Zimmer und zeigt sich dabei sichtlich gut gelaunt. "Schaut mal, wie schön alles hergerichtet ist", sagt er in dem Video und weist auf einen Blumenstrauß sowie den Ausblick vom Balkon hin. In der Bildunterschrift schwärmt er außerdem: "Es ist wunderschön hier. Das Essen ist super lecker." Etwa drei Wochen werde er in der Klinik bleiben müssen, so Hubert.

Mit Blick auf seine weitere Genesung gibt sich der Realitystar optimistisch: "Ich hoffe, bei mir geht es auch wieder aufwärts", sagt er in dem Video. Zuvor hatte er sich erstmals nach der Operation selbst zu Wort gemeldet und erklärt, was bei dem Eingriff genau gemacht werden musste. "Die Operation hat fünf Stunden gedauert und er musste sehr viel bei mir im Hinterkopf machen", berichtete Hubert. Den Ärzten des Rhön-Klinikums Bad Neustadt war es dabei gelungen, die Hirnvenen-Thrombose erfolgreich zu behandeln und Titanplatten am Hinterkopf einzusetzen. "Wenn alles gut ist, ist dann auch wieder alles wie auf dem Normalzustand", zeigte sich der Dschungelcamp-Star zuversichtlich.

Am 20. Mai wurde Hubert wegen starker Schwindelanfälle in die Klinik eingeliefert. Die Ärzte tippten zunächst auf einen Schlaganfall oder Herzinfarkt. Beides bestätigte sich jedoch nicht. Mithilfe einer MRT-Untersuchung konnten sie ein gefährliches Blutgerinnsel in den Hirnvenen diagnostizieren, das den Blutabfluss blockierte. Dieses habe sich möglicherweise schon in seiner Zeit im australischen Busch beim Dschungelcamp Anfang des Jahres gebildet, mutmaßt Hubert. Für ihn ist es bereits der zweite medizinische Rückschlag in diesem Jahr: Im März hatte er sich wegen des Dschungelcamps zunächst aufgeschoben einer Knieoperation unterzogen. An seiner Seite in der Reha ist Ehemann Matthias Mangiapane (42), der ihn auf seinem Weg zurück in die Gesundheit unterstützt.

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Instagram / hubertfella Hubert Fella in der Reha

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Instagram / hubertfella Hubert Fella im Krankenhaus, Mai 2026

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Instagram / matthiasmangiapane Hubert Fella mit Ehemann Matthias Mangiapane im Krankenhaus, Mai 2026