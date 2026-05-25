Blutgerinnsel im Gehirn: Hubert Fella muss operiert werden

Große Sorge um Hubert Fella (58): Der Reality-TV-Star liegt aktuell in der Rhön-Klinik in Bad Neustadt, wo Ärzte bei ihm jetzt eine Thrombose im Kopf entdeckt haben. Nach ersten Untersuchungen waren Mediziner von einer Nervenentzündung ausgegangen. Ein MRT brachte jedoch die dramatische Diagnose ans Licht: In seinen Hirnvenen sitzt ein gefährliches Blutgerinnsel, das in einer Operation entfernt werden soll. Der Eingriff ist für Dienstag angesetzt und soll minimalinvasiv über die Leiste erfolgen, wie Hubert gegenüber Bild berichtet.

Auslöser für das Klinik-Drama waren heftige Schwindelattacken, die Hubert vor Kurzem zu Hause ereilten. Er habe plötzlich nicht mehr das Schlüsselloch seiner Haustür gefunden, erzählt der Dschungelcamp-Liebling der Zeitung. Ins Krankenhaus kam er ursprünglich wegen des Verdachts auf Herzinfarkt, inzwischen ist klar: Eine Hirnvenen- oder Sinusvenenthrombose blockiert den Blutabfluss im Gehirn. Über die geplante OP sagt Hubert: "Die Ärzte wollen die Thrombose in meinem Kopf entfernen. Das wird wohl noch ein paar Mal operiert, aber vielleicht habe ich Glück und es klappt gleich beim ersten Mal."

Rückblickend erinnert sich Hubert an mögliche Warnsignale. Nach seiner Teilnahme an der RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" habe er auf dem Rückflug aus Australien unter extremen Kopfschmerzen gelitten. Wann genau sich die Thrombose gebildet hat, können die Ärzte laut Hubert aber nicht sicher sagen. Er selbst macht im Gespräch mit Bild deutlich, wie ernst die Lage ist: "Gut, dass es entdeckt wurde! Ich bin froh. Das ist ja lebensgefährlich. Wenn das aufplatzt, bin ich tot." Trotz der Angst versucht der TV-Liebling, positiv zu bleiben – auch dank Ehemann Matthias Mangiapane (42), der ihm am Pfingstsonntag Spargel und Schnitzel mit in die Klinik brachte und betont: "Ich bin froh, dass die Ärzte Hubert gründlich untersucht haben. Ich bin sehr zuversichtlich."

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Instagram / hubertfella Hubert Fella im Krankenhaus, Mai 2026

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RTL Hubert Fella, Dschungelcamp 2026

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Instagram / matthiasmangiapane Hubert Fella mit Ehemann Matthias Mangiapane im Krankenhaus, Mai 2026