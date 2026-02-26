So kamen Matthias und Hubert Fella zu "Hot oder Schrott"

Hubert Fella (58) und Matthias Mangiapane (42) sind seit zehn Jahren fester Bestandteil der VOX-Sendung Hot oder Schrott – Die Allestester, in der sie regelmäßig die kuriosesten Produkte auf Herz und Nieren prüfen. Die erste Folge des Formats lief am 31. Januar 2016 – und die beiden Realitystars waren von Anfang an mit dabei. Doch ihr Weg zur Show war alles andere als geplant, wie sie jetzt auf der Couch bei "Punkt 8" verraten haben. "Durch einen ganz blöden Zufall. Wir wurden angefragt. Irgendjemand hat uns angeschrieben: 'Wir haben ein Pilotprojekt. Habt ihr da Lust mitzumachen?'", erklärt Hubert die Anfänge. Ohne lange zu überlegen, sagten die beiden zu und probierten es einfach aus.

Was ursprünglich als spontanes Experiment begann, entwickelte sich schnell zu einer echten Leidenschaft. "Ich habe das geliebt. Die Produkte – das ist wie Weihnachten im Sommer, wenn du dann die Pakete auspackst", schwärmt Hubert von seiner Begeisterung für das Format. Und diese Freude ist bis heute geblieben, wie er betont. Aus dem einmaligen Pilotprojekt wurde eine Dauerliebe, die nun bereits seit einem Jahrzehnt anhält. Am 24. Februar wird das zehnjährige Jubiläum von "Hot oder Schrott – Die Allestester" mit einer besonderen Jubiläumsfolge bei VOX und parallel auf RTL+ im Stream gefeiert.

Hubert und Matthias sind seit Jahren als Paar bekannt und haben auch privat eine besondere Geschichte. Die beiden Realitystars haben sich das Jawort gegeben und ihre Hochzeit war ein prunkvolles Ereignis. Neben ihrer Arbeit bei "Hot oder Schrott" sind die beiden auch in anderen TV-Formaten zu sehen und haben sich als festes Duo in der deutschen Reality-TV-Landschaft etabliert. Ihre Chemie und ihr Humor machen sie zu einem beliebten Bestandteil der Show, in der sie gemeinsam die verrücktesten Alltagsprodukte testen und dabei immer wieder für unterhaltsame Momente sorgen.

Starpix/ Alexander TUMA / ActionPress Hubert Fella und Matthias Mangiapane, April 2019

Hubert Fella und Matthias Mangiapane vorm Dschungelabflug

Getty Images Matthias Mangiapane und Hubert Fella bei einem Event 2017