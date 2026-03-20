Hubert Fella meldet sich nach Knie-OP mit Update im Netz

Hubert Fella (58) hat sich jetzt nach seiner Knieoperation bei seinen Fans gemeldet. Der Realitystar teilte auf Instagram ein Video, in dem er zunächst in OP-Kleidung mit Mund- und Haarschutz zu sehen ist. Die Aufnahmen entstanden kurz vor dem Eingriff, bei dem der 58-Jährige sichtlich nervös wirkte. Nach einem kurzen Schnitt zeigt das Video dann sein dick einbandagiertes rechtes Bein. "So, meine Lieben, die Operation ist rum, jetzt gibt es gleich etwas zum Essen und zum Trinken", berichtete der 58-Jährige erleichtert. "Ich hoffe, dass alles gut geworden ist. Liebe Grüße, euer Hubert."

Unter den zahlreichen Genesungswünschen im Kommentarbereich fanden sich auch Botschaften von zwei Mitstreiterinnen aus dem Dschungelcamp. Mirja du Mont (50) versah den Clip mit einem "Gute Besserung, mein Schatz". Auch Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher (63) schrieb: "Juhu, endlich, gute Besserung." Dass Hubert die Operation benötigt, hatte er bereits vor seinem Abflug nach Australien Anfang des Jahres bekanntgegeben. Mit etwas Verzögerung wurde der Eingriff nun erfolgreich durchgeführt.

Im Dschungelcamp hatte Hubert noch stark unter seinem lädierten Knie gelitten. "Ich habe einen Riss im Knie und hätte eigentlich operiert werden müssen", hatte er der Bild vor seinem Antritt in der Show verraten. Entgegen ärztlichen Rates verschob der Partner von Realitystar Matthias Mangiapane (42) den OP-Termin auf die Zeit nach der Show. Wegen der Beschwerden musste Hubert während seines Aufenthalts kürzertreten und stand für einige Dschungelprüfungen nicht zur Verfügung. Dennoch eroberte er die Herzen vieler Zuschauer und belegte am Ende den dritten Platz hinter der zweitplatzierten Samira Yavuz (32) und dem Sieger der Staffel, Musiker Gil Ofarim (43).

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Instagram / hubertfella Hubert Fella nach seiner OP, März 2026

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Instagram / hubertfella Hubert Fella vor seiner Knie-OP, März 2026

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Instagram / hubertfella Hubert Fellas operiertes Knie, März 2026

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