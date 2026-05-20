Herzinfarktverdacht: Hubert Fella bekommt Morphium in Klinik

Hubert Fella (58) hat eine echte Schrecksekunde hinter sich: Der 58-jährige Realitystar liegt derzeit in einer Klinik in Bad Neustadt und wird dort medikamentös behandelt. Nach seiner Rückkehr aus dem Mallorca-Urlaub wurde er von einem heftigen Schwindelanfall überrascht – so stark, dass er vor seiner Haustür nicht einmal mehr das Schlüsselloch finden konnte, wie er jetzt gegenüber der Bild verrät. Sein Ehemann Matthias Mangiapane (42) reagierte sofort und brachte ihn zum Arzt, woraufhin Hubert zunächst mit Verdacht auf Herzinfarkt ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Gegenüber der Bild-Zeitung meldete sich Hubert nun aus der Klinik zu Wort und lieferte neue Details zu seinem Zustand. "Ich war letzte Woche auf Mallorca und habe scheinbar ein bisschen zu viel gefeiert. Auch die ganzen Klimaanlagen und so – das war nicht gut", schilderte er. Inzwischen steht die Diagnose fest: keine Herzattacke, sondern eine Nervenentzündung im Kopf. Ganz unbeschwert ist die Situation dennoch nicht. Die Ärzte behandeln ihn unter anderem mit Morphium, zudem bereitet auch sein Blutzuckerspiegel Sorgen. "Da muss ich auch aufpassen. Mein Zucker war schon auf 250. Ich bin ja Diabetiker", erklärte Hubert gegenüber dem Blatt.

Bereits zuvor hatte Hubert seinen Followern auf Instagram Bescheid gegeben, dass er im Krankenhaus liegt und sich daher vorerst etwas zurückziehen werde. Zunächst stand der Verdacht auf einen Herzinfarkt oder Schlaganfall im Raum, bevor Hubert kurz darauf vorsichtig Entwarnung geben konnte: "Aber toi, toi, toi, war beides nicht", erklärte er. Hubert scheint also in besten Händen zu sein. Nun muss sich der TV-Star jedoch erst einmal in der Klinik erholen: "Mal sehen, wann ich wieder nach Hause kann."

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IMAGO / Eventpress Hubert Fella, Juni 2023

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Getty Images Matthias Mangiapane und Hubert Fella, Realitystars

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