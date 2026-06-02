Hubert Fella übersteht schwere Kopf-Operation erfolgreich

Realitystar Hubert Fella (58) meldet sich mit emotionalen Worten aus dem Krankenhaus zurück: Nach einer schweren Kopfoperation in der Rhön-Klinik in Bad Neustadt hat der Dschungelcamp-Star den riskanten Eingriff gut überstanden. In einem neuen Instagram-Video berichtet Hubert, dass er wegen starker Schwindelanfälle in die Klinik eingeliefert wurde und die Ärzte schließlich eine Thrombose im Kopf entdeckten. Fünf Stunden dauerte die Operation, bei der ein Spezialist die gefährliche Stelle im Hinterkopf behandelte und Titanplatten einsetzte. Aktuell liegt Hubert noch auf der Neurostation, doch der Realitystar betont, dass es langsam bergauf gehe und er Schritt für Schritt zu Kräften komme.

In seiner Botschaft bedankt sich Hubert mehrfach bei dem behandelnden Professor und dem gesamten Klinikpersonal, das ihn während der anstrengenden Behandlung begleitet hat. Er erzählt, dass der Eingriff für das Ärzteteam alles andere als Routine gewesen sei. Nur wenige Male sei diese Art von Operation bislang in der Klinik durchgeführt worden, entsprechend groß sei der Stress für alle Beteiligten gewesen. Umso erleichterter zeigt sich der TV-Star jetzt darüber, dass der Arzt ihm eine vollständige Erholung in Aussicht gestellt hat – vorausgesetzt, er schont sich und lässt der Heilung genug Zeit. Noch in dieser Woche soll Hubert zur Reha in eine Spezialklinik in Bad Kissingen verlegt werden, wo er sich in der Bavaria Klinik weiter erholen und seine Kräfte langsam zurückgewinnen will.

Vor einer Woche hatte Hubert noch offen über die dramatischen Stunden vor der Diagnose gesprochen. Nach heftigen Schwindelattacken zu Hause sei er plötzlich so orientierungslos gewesen, dass er "nicht mehr das Schlüsselloch meiner Haustür gefunden" habe, erzählte er gegenüber Bild. Zunächst hätten die Ärzte sogar an eine Nervenentzündung gedacht. Erst ein MRT habe das gefährliche Blutgerinnsel in den Hirnvenen gezeigt, das den Blutabfluss blockierte. "Die Ärzte wollen die Thrombose in meinem Kopf entfernen. Das wird wohl noch ein paar Mal operiert, aber vielleicht habe ich Glück und es klappt gleich beim ersten Mal", erklärte er weiter.

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Instagram / hubertfella Hubert Fella, Juni 2026

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Instagram / hubertfella Hubert Fella im Krankenhaus, Mai 2026

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