Darum machen Matthias Mangiapane und sein Hubert viel allein

Seit 20 Jahren sind Hubert Fella (58) und Matthias Mangiapane (42) ein Paar – und führen ihre Ehe auf eine Art, die viele überraschen dürfte. Das Duo schläft in getrennten Schlafzimmern, verbringt Urlaube getrennt und hat eigene Freundeskreise aufgebaut. Dass sie sich unter der Woche oft gar nicht sehen, ist für sie kein Krisensignal, sondern das Fundament ihrer Beziehung. Gegenüber der Zeitschrift Das Neue sprechen die beiden Realitystars jetzt offen darüber, was ihr Liebesrezept auch nach zwei Jahrzehnten noch ausmacht. Der Kern des Geheimnisses liegt für Matthias in den Freiräumen, die sie sich gegenseitig lassen: "Freiheiten haben unsere Liebe noch stärker gemacht!"

Der Entertainer, der in der Show Kampf der RealityAllstars mit einer schweren Entzündung kämpfte, ist unter der Woche mit seinem "Reality TV Quiz" viel unterwegs, weshalb sich die beiden häufig erst am Wochenende wiedersehen. Die Zeit, die man voneinander getrennt ist, sorgt dafür, dass der Gesprächsstoff nie ausgeht. "Auf Autofahrten zum nächsten 'Reality TV Quiz' telefonieren wir manchmal stundenlang", schwärmt er. Auch Hubert sieht darin nur Vorteile: "Ich freue mich immer, wenn ich ihn am Wochenende wiedersehe. Der Gesprächsstoff geht uns nie aus, weil jeder für sich viel erlebt." Früher, als die beiden noch gemeinsam in Matthias' Reisebüro arbeiteten und rund um die Uhr zusammen waren, sei das ganz anders gewesen. "24/7 zusammen zu sein und nur noch über die Arbeit zu reden, war nicht gut", resümiert Matthias.

Abseits ihrer Beziehung sind die beiden auch beruflich seit Jahren ein eingespieltes Team. Seit dem Start der VOX-Sendung Hot oder Schrott – Die Allestester im Jahr 2016 sind sie fester Bestandteil des Formats – und das, wie Hubert einmal erzählte, eher durch Zufall: Sie wurden einfach angefragt und sagten spontan zu. Mittlerweile blicken sie auf zehn Jahre der Sendung zurück. Matthias feierte seinen großen Durchbruch 2017 mit seiner Teilnahme an der beliebten Show Das Sommerhaus der Stars auf RTL, gefolgt von seinem fünften Platz im Dschungelcamp im Jahr 2018.

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Getty Images Matthias Mangiapane und Hubert Fella, Realitystars

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RTL Hubert Fella im Dschungelcamp 2026

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Instagram / matthiasmangiapane Matthias Mangiapane, August 2025