Halbe Million Dollar gestohlen: Sexyy Red zieht vor Gericht

Während der Geburtstagsfeier ihrer Mutter in Florida wurde Rapperin Sexyy Red (28) Opfer eines Einbruchs – und der Schaden ist enorm. Laut einem Bericht von TMZ soll im Januar 2025 ein Maskierter in ein gemietetes Anwesen eingedrungen sein, in dem die Künstlerin für ihre Mutter eine Auszeit anlässlich ihres Geburtstages veranstaltet hatte. Dabei verschwanden Designerhandtaschen, Halsketten, Ringe, Armbänder und Uhren im Gesamtwert von mindestens einer halben Million Dollar, umgerechnet etwa 435.000 Euro. Sexyy hat nun Klage eingereicht und fordert Schadensersatz.

Den Einbruch macht die Rapperin ihrem eigenen Sicherheitsteam zum Vorwurf. Laut der Klage, die TMZ vorliegt, soll der Einbrecher durch eine unverschlossene Tür in das Haus gelangt sein. Die Polizei bestätigte demnach nach einer Untersuchung, dass eine Tür tatsächlich ungesichert war. Sexyy wirft dem Sicherheitschef Carl Thompson vor, als letzte Person das Anwesen verlassen zu haben – kurz bevor der Einbruch stattfand. Er trage daher die Verantwortung für den entstandenen Schaden. Der Schadensersatz ist bei 500.000 Dollar angesetzt.

Der Konflikt zwischen Sexyy und Carl hat jedoch noch eine weitere Dimension. Carl hatte bereits im August 2025 selbst Klage gegen die Rapperin eingereicht. Er behauptete, seit Mai 2023 als ihr persönlicher Bodyguard tätig gewesen zu sein – für ein vereinbartes Jahresgehalt von 150.000 Euro. Bis zu seinem Ausscheiden im Dezember 2024 soll er lediglich 178.000 Euro erhalten haben, obwohl ihm nach seiner Rechnung fast 250.000 Euro zugestanden hätten. Er verklagte Sexyy daher auf die Differenz. Die Rapperin wies die Vorwürfe der Unterbezahlung zurück und kontert nun mit ihrer Gegenklage wegen des Einbruchs.

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Getty Images Sexyy Red im Oktober 2023

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Getty Images Sexyy Red, Rapperin

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Getty Images Sexyy Red, Rapperin