Sexyy Red investierte 30.000 Euro in ihre dritte Brust-OP

Die US-amerikanische Rapperin Sexyy Red (26) hat ihre Fans mit einem neuen Look überrascht, als sie auf Instagram kürzlich stolz das Ergebnis ihrer inzwischen dritten Brustoperation präsentierte. Während sie ausgelassen zu Musik tanzte, trug sie Verbände und einen speziellen Stütz-BH. Rund 30.000 Euro habe sie in diesen Eingriff investiert, verriet sie und zeigte mit ihrer Performance eindrücklich, wie zufrieden sie mit dem Ergebnis ist. Gegenüber TMZ erklärte die zweifache Mutter, dass es ein Ziel der Operation war, das Gewicht ihrer Brüste besser zu verteilen, um Rückenschmerzen zu lindern und den Sitz ihrer Kleidung zu verbessern.

Bereits vor dem Eingriff, der Anfang Januar stattfand, hatte Sexyy Red auf ihren Social-Media-Kanälen Bilder aus der Klinik geteilt. In einer Aufnahme posierte sie im Krankenhemd und schrieb dazu: "Ich habe keine Lust mehr auf kleine Brüste. Jetzt werden sie wieder groß." Nach der OP lobte sie den ausführenden Arzt Dr. Marcelo Ghersi in höchsten Tönen und dankte ihm via Instagram für seine Arbeit. Trotz des Eingriffs plant Sexyy Red, die im vergangenen Jahr für Beziehungsgerüchte rund um Rapper Drake (38) sorgte, schnell wieder in die Öffentlichkeit zurückzukehren – ein Auftritt im Mr. Jones Nightclub in Miami steht bereits bevor.

Sexyy Red, die mit bürgerlichem Namen Janae Nierah Wherry heißt, ist nicht nur für ihre Musik bekannt, sondern auch für ihre authentische und direkte Art. Die 1998 geborene Rapperin aus St. Louis ließ sich in der Vergangenheit häufig von ihren Wurzeln inspirieren und machte mit frechen Texten auf sich aufmerksam. Ihre Offenheit in Bezug auf kosmetische Eingriffe reiht sie in eine Riege von Prominenten ein, die mit diesem Thema inzwischen immer ungezwungener umgehen. So gehört sie heute vor allem als Frau zu einer neuen Rap-Generation, die es schafft, auch mit unkonventionellen Themen die Aufmerksamkeit und die Herzen ihrer Fans im Sturm zu erobern.

https://x.com/SexyyRed314_/status/1877430240592412926/photo/1 Rapperin Sexyy Red im Januar 2025

Instagram / champagnepapi Drake küsst die Rapperin Sexyy Red

