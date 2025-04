Ein No-Go? Justin Bieber gibt Sexyy Red einen Wangenkuss

Justin Bieber (31) knutscht – aber nicht seine Frau Hailey (28). Der Sänger überraschte das Geburtstagskind mit einem Kuss auf die Wange, wie ein Video auf seinem Instagram zeigt. In dem Clip sitzt der "Baby"-Interpret in einer VIP-Loge, während das Geburtstagskind – mit ihrem extravaganten Look inklusive rotem Glitzer-Mantel und passendem Hut – auf ihn zugeht. Die beiden begrüßen sich mit einer herzlichen Umarmung, bevor Justin ihr strahlend einen Kuss auf die Wange gibt.

Das Video kommt bei einigen seiner Fans allerdings nicht gut an. "Respektiere deine Frau" oder "Ich habe ihn mit Hailey noch nie so lächeln sehen", merken zwei Fans an. Justins Frau selbst nahm das Ganze wohl jedoch gelassen und reagierte in den Kommentaren lediglich mit zwei Herzaugen-Emojis. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Gerüchte um eine Ehekrise gegeben – besonders da das Paar oft recht ernst erscheint, wenn es gemeinsam unterwegs ist. Zudem folgten sie sich zwischenzeitlich nicht mehr auf Social Media.

In den vergangenen Monaten schrieb Justin eher besorgniserregende Schlagzeilen. So gab es immer wieder Spekulationen, dass er wieder Drogenprobleme haben soll – ein Sprecher dementierte diese Gerüchte allerdings. Dennoch soll es dem 31-Jährigen tatsächlich nicht so super gehen. "Er befindet sich in einer Spirale. Er ist manisch, schläft nicht, isst kaum und schickt mitten in der Nacht verzweifelte SMS. Oft macht er nicht viel Sinn, aber er ist davon überzeugt, dass er Sinn hat. Er weiß nicht, wie viel Hilfe er braucht, und alle um ihn herum machen sich große Sorgen", berichtete eine Quelle gegenüber Mirror vor wenigen Tagen.

Instagram / justinbieber Justin Bieber und Sexxy Red im April 2025

ActionPress / Backgrid Justin Bieber im April 2025

