Bruno Mars und Sexyy Red feiern wilden Stripclub-Ausflug

Bruno Mars (39) und Sexyy Red (26) sorgten kürzlich für Aufsehen, als sie gemeinsam in einem Stripclub feierten. In einem auf Instagram geteilten Video sind der "Talking to the Moon"-Sänger und die "Get It Sexyy"-Rapperin dabei zu sehen, wie sie mit Bündeln Bargeld posieren. Anschließend wirft Sexyy Red die Scheine in Richtung der Tänzerinnen, während Bruno ausgelassen um sie herumtanzt. "Schüttelt eure Hintern für mich und Bruno", schrieb Sexyy Red humorvoll in der Bildunterschrift des Videos.

Dieses ausgelassene Erlebnis kam nur wenige Wochen nach der Veröffentlichung ihres gemeinsamen Songs "Fat Juicy & Wet". Der provokante Track, der von einem aufsehenerregenden Musikvideo begleitet wird, erschien im Januar und enthält Gastauftritte von Lady Gaga (38) sowie BLACKPINKs Rosé. Bruno hatte zuvor öffentlich seinen Wunsch geäußert, mit Sexyy Red einen Stripclub-Hit zu produzieren, und sein Team setzte dies prompt in die Tat um. Vor diesem Song feierte der Sänger auch berufliche Erfolge: Im Februar gewann er zusammen mit Lady Gaga einen Grammy für das Duett "Die with a Smile". Auf der Bühne lobten sich die beiden gegenseitig und sprachen von einer besonderen künstlerischen Verbindung.

Für beide Künstler läuft es auch fernab der Musik gut. Bruno, bekannt für seine energiegeladenen Performances und Hits wie "Uptown Funk", hat sich im Laufe seiner Karriere als einer der prägenden Musiker seiner Generation etabliert. Seine Kollegin Sexyy Red hingegen erobert gerade die Schlagzeilen mit ihrem aufstrebenden Erfolg – und auch mit einem überraschenden Angebot: Die WWE soll ihr kürzlich eine dauerhafte Position als Wrestlerin angeboten haben. Ob sie annimmt, bleibt abzuwarten, doch so vielseitig wie sie sich präsentiert, scheint bei ihr alles möglich zu sein.

Getty Images Bruno Mars, Sänger

Getty Images Sexyy Red, Rapperin

