Sexyy Red klärt auf: Justin Bieber wird missverstanden

Sexyy Red (27) teilte am roten Teppich der MTV VMAs Details über ihre jüngste Zusammenarbeit mit Justin Bieber (31) mit. Die Rapperin erinnerte sich daran, wie sie sich mit dem Sänger amüsiert habe, während sie gemeinsam an dem Song "Sweet Spot" arbeiteten. Beide hätten "Spaß gehabt" und haben beim Aufnehmen Drogen konsumiert, wie sie im Interview mit Page Six lächelnd verriet. Sie beschrieb Justin als "verrückt und cool", jemanden, der oft missverstanden werde. "Er ist ein echter Familienmensch", betonte sie und hob hervor, dass die Gerüchte um Ehekrach mit Hailey Bieber (28) "völlig unbegründet" seien.

Sexyy Red verteidigte den Sänger auch gegen die anhaltenden Spekulationen über seine Beziehung zu Hailey. Laut der Rapperin steht Hailey stets an Justins Seite. Die Öffentlichkeit hätte falsche Vorstellungen von der Beziehung des Paares, meinte sie. Die Diskussionen wurden insbesondere durch ein viral gegangenes Video im Frühling ausgelöst, das die beiden Musiker beim Tanzen auf einer Party zeigte. Auf das Kommentar eines Nutzers, der bemerkte, Justin sähe glücklicher mit Sexyy Red als mit Hailey aus, hatte die Rapperin mit einem energischen "Das tut er doch!" geantwortet. Hailey selbst wies kürzlich die Gerüchte über eine angebliche Ehekrise als "unreal" zurück und erklärte, sie habe ein glückliches Leben mit ihrem Ehemann.

Neben den aktuellen Ereignissen um Justin und Sexyy Red sorgen immer wieder Bilder aus der Vergangenheit für Gesprächsstoff. Vor einiger Zeit kursierten Fotos, die den Popsänger angeblich beim Rauchen einer Bong im Studio zeigen. Für viele ein weiterer Beweis für sein unkonventionelles und vielleicht missverstandenes Leben. Einer der Schnappschüsse zeigte im Hintergrund des Studios den Anschein einer Bong-Sitzung, während Justin mit einem Freund musizierte. Diese Bilder tragen weiter zur öffentlichen Faszination um das aufregende Leben des kanadischen Sängers bei, das häufig Gegenstand von Diskussionen und Spekulationen ist.

Sexyy Red und Justin Bieber

Sexyy Red, Rapperin

Hailey und Justin Bieber

