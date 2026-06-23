Nach Betrugserfahrung: Janni Kusmagk verwirft Umzugspläne

Umzugsstopp bei Janni Kusmagk (35): Auf Instagram hat die ehemalige Profisurferin nun verraten, dass sie ihre Pläne für ein neues Zuhause vorerst auf Eis legt. In einem ausführlichen Q&A erzählte sie ihren Followern, dass sie mit Ehemann Peer (51) und den drei Kindern nach mehreren Inselhopping-Wochen wieder auf La Gomera gelandet ist – und dort nun erst einmal bleiben will. Zuvor hatte die Familie auf den Kanaren verschiedene Häuser besichtigt, wobei sich ein vermeintliches Traumobjekt als riskanter Deal entpuppte. Nach dieser beinahe fatalen Betrugserfahrung wollen die Auswanderer nun doch ihr kleines, aber besonderes Häuschen im grünen Tal noch eine Weile behalten.

Auf die Frage einer Followerin, warum sie nicht einfach dauerhaft in ihrem aktuellen Zuhause bleibt, antwortete Janni offen, dass das Haus mit rund 80 Quadratmetern eigentlich zu klein für die Zukunft sei und ursprünglich nur als Übergangslösung gedacht war, um die Insel kennenzulernen. Trotzdem habe sich die Familie in den Ort verliebt: "Wir laufen in wenigen Schritten zu Wasserfällen, haben Blick über das ganze Tal bis zum Meer, und können nachts draußen im Garten heiß duschen mit dem schönsten Blick auf die Sterne", schwärmt sie. Gleichzeitig verschweigt die dreifache Mama die Schattenseiten nicht: Die Lebenshaltungskosten seien auf der abgelegenen Insel sehr hoch, die Infrastruktur stark eingeschränkt, eine der Lerngruppen für die Kinder sei im Sommer geschlossen und der Weg zum Haus führe über ganze 75 Stufen. Dennoch habe sich für die Familie herauskristallisiert, dass sie sich gerade hier organisieren und die Umgebung weiter entdecken möchte – inklusive geplanter Waltour, Ausflügen in die Lorbeerwälder und Besuchen eines Aussichtspunktes, von dem aus man alle Inseln sehen kann.

Janni und Peer verbindet eine ungewöhnliche Geschichte: Das Paar lernte sich 2016 in der Nackt-Kuppelshow Adam sucht Eva - Promis im Paradies kennen. Ein Jahr später folgte die Hochzeit, gefolgt von einer gemeinsamen Familien-Doku. Das Paar hat inzwischen drei Kinder: Emil-Ocean (8), Yoko (6) und Merlin (4). Beruflich nutzen die beiden ihre Reichweite erfolgreich als Influencer, nahmen an diversen TV-Formaten teil und veröffentlichten ein gemeinsames Buch über ihr Familienleben. Ihre Beziehung war dabei stets von großer Dynamik geprägt: Nach Stationen in Berlin, Potsdam, Mallorca und Dänemark zog es die Familie nach einem Zwischenstopp in Hamburg Anfang 2026 schließlich auf die Kanarischen Inseln, wo sie sich nun langfristig eine neue Heimat aufbauen.

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Instagram / peerkusmagk Peer und Janni Kusmagk im September 2024

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Janni Hönscheid und Peer Kusmagk auf einer Musicalpremiere in Berlin

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Instagram / thehappytribe Peer und Janni Kusmagk mit ihren Kindern