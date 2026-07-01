Als Mama: Janni Kusmagks Libido war lange "wie abgeschaltet"

Janni Kusmagk (35) gibt ihren Fans jetzt ein sehr persönliches Körper-Update. In ihrer Instagram-Story erzählte die dreifache Mama von einem spontanen, "heißen Date" mit ihrem Mann Peer Kusmagk (51), das sie dank kinderfreier Stunden bei den Wasserfällen genießen konnte. Dabei verriet die Sportlerin auch, dass solche Momente lange ganz anders aussahen. Denn so romantisch das Ausflugsziel klingt, so ehrlich ist Janni, was die Zeit davor war. "Unsere Dates sahen vor zwei Jahren definitiv anders aus", schrieb sie in ihrer Story. Der Grund seien weder die Kinder noch Zeitmangel gewesen, betonte sie – sondern ihr fehlendes Wohlbefinden im eigenen Körper. "Ich hatte überhaupt keine Lust, fühlte mich nicht sonderlich gut in meinem Körper, und meine Libido war wie abgeschaltet", so Janni.

Janni erzählt, dass Peer sie zwar immer schön gefunden und abends oft auf sie gewartet habe, wenn der Kleinste schlief, die Schlafzimmertür aber meist geschlossen blieb. Besonders ihre Beine, ihr Bauch und ihre Brüste nach dem Stillen dreier Kinder machten ihr zu schaffen. "Das Allerschlimmste: Ich dachte, so sehe ich jetzt einfach aus. Bin nun Mutter. Hab Großes geleistet. Kann stolz auf die Kids sein – Körper egal", schrieb sie weiter. Der Versuch, sich das Thema schönzureden, habe nichts gebracht: "Ich versuchte mir einzureden, dass das, was mein Körper leistet, total schön ist, aber gefühlt habe ich es nie, als ich in den Spiegel geschaut habe." Den Wandel habe schließlich die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln gebracht, durch die sie sich in ihrem Körper wieder wohlfühle.

Schon vor sechs Monaten hatten Janni und Peer ihren Fans einen kleinen Einblick gegeben, dass es bei ihnen nicht immer nur rund lief. Auslöser für die Spekulationen waren rätselhafte Zeilen, die Janni zuvor geteilt hatte. Sie hatte angedeutet, dass sie und Peer zeitweise an verschiedenen Orten gewesen seien und Abstand gebraucht hätten, um vieles zu verarbeiten. Offiziell kommentierten die beiden die Gerüchte nicht weiter. Aktuell leben die beiden, die in der Nackt-Kuppelshow Adam sucht Eva zueinanderfanden, mit ihren drei Kindern auf La Gomera, wo sie nach mehreren Wochen Inselhopping und einer fast fatalen Betrugserfahrung bei der Haussuche vorerst ihr kleines Häuschen im grünen Tal behalten wollen.

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Instagram / thehappytribe Janni Kusmagk im Februar 2026

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Instagram / thehappytribe Janni und Peer Kusmagk im Mai 2026

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Instagram / thehappytribe Janni Kusmagk im Februar 2026