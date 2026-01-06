Janni Kusmagk klärt auf: Das passierte alles nach Dänemark

Im Leben von Janni Kusmagk (35) ging es in letzter Zeit drunter und drüber. Die Ex-Profisurferin und ihr Mann Peer Kusmagk (50) haben ihren Hof in Dänemark verkauft und wollten sich danach mit ihren drei Kids auf Reisen machen. Zuletzt war Janni aber viel in Deutschland und setzte dabei auch einige emotionale Posts in den sozialen Medien ab – nicht zuletzt deswegen sind ihre Fans in Sorge. Auf Instagram klärt sie nun auf, was sich in der Zwischenzeit bei ihr ereignet hat.

Der ursprüngliche Plan war, nach dem Verkauf des Hofes mit dem Camper die Kanaren zu bereisen. Besagter Camper brauchte jedoch plötzlich Reparaturen und mehrere Personen ihrer Familie wurden krank. Ein Sprössling sollte sogar wegen einer Fehldiagnose operiert werden. "Immer wenn wir loswollten, ist wieder was passiert", schildert Janni und fügt hinzu: "Irgendwann kam Weihnachten, wir waren müde und haben gedacht: Vielleicht soll es so sein! Lass uns einfach in Deutschland bleiben." Den Camper-Plan gab sie also vorerst auf.

Schnell fanden Janni und Peer ein altes, leer stehendes Haus mit einer guten Schule in der Umgebung und zogen ein. Nach kurzer Zeit verstarb jedoch der Familienhund Frida und mehrere Dinge passierten, die Janni als "unerklärlich" beschreibt. Sie deutet an: "Ich merkte, es liegt am Haus und dem, was dort passiert ist…" An Silvester verließen sie das Haus daraufhin Hals über Kopf. Da sie ihre Kids bereits für eine Probewoche an der hiesigen Schule angemeldet hatten, muss nun ein neues Zuhause her. In der Zwischenzeit möchte das Paar seinen Reisetraum erfüllen, allerdings ohne Camper. Janni freut sich: "Bis dahin: Kanaren!"

Stillstand gibt es in Janni und Peers Leben also definitiv nicht. Das Duo lebte zuvor einige Jahre auf Mallorca, bis sie sich 2024 ein Herz fassten und den Umzug nach Dänemark wagten. Im Sommer 2024 starteten sie ihr neues Leben auf einem dänischen Hof. Rund ein Jahr später zerbrach ihr Traum vom Landleben – in ihrer Umgebung wurden für landwirtschaftliche Zwecke regelmäßig umstrittene Pestizide eingesetzt. Ein No-Go für die umweltbewusste Familie, weswegen sie ihr Zuhause wieder verkaufen musste.

Instagram / thehappytribe Janni Kusmagk, TV-Star

Instagram / peerkusmagk Janni und Peer Kusmagk, 2022

Instagram / thehappytribe Peer und Janni Kusmagk mit ihren Kindern

Instagram / peerkusmagk Peer und Janni Kusmagk, TV-Stars