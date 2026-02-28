Gespaltene Reaktionen: Janni Kusmagk stillt seit acht Jahren

Janni Kusmagk (35) hat mit ihrer Instagram-Story für Gesprächsstoff gesorgt. Die dreifache Mutter teilte ein Video, das sie stillend vor einer malerischen Meereskulisse zeigt. Dazu schrieb die einstige Profisurferin: "POV: Du stillst seit acht Jahren". Mit dieser offenen Darstellung ihres Langzeitstillens löste die Influencerin, die mit ihrem Mann Peer (50) und den gemeinsamen Kindern eine Familie bildet, ganz unterschiedliche Reaktionen bei ihren Followern aus. Kurz nach dem Post veröffentlichte Janni Screenshots von Nachrichten, die sie zu ihrer Story erhalten hatte, und kommentierte diese mit den Worten "Social Media halt".

Die Reaktionen auf Jannis Stillvideo fielen gespalten aus. Während ein User die Stillszene schlicht als "unnormal" bezeichnete, erhielt sie auch viel Zuspruch von anderen Müttern. "Ich habe 5 Kinder und insgesamt 12 Jahre gestillt, wundervolle Zeit...", schrieb eine Followerin. Ein Kommentar berührte die Surferin laut eigener Aussage ganz besonders: "Oh wie schön. Tatsächlich habe ich dich anfangs dafür belächelt. Dann kam mein Baby auf die Welt und ich verstand. Inzwischen stille ich seit fast 3,5 Jahren und mache eine Ausbildung zur Stillberaterin, da es nichts Schöneres auf der Welt gibt."

Aus Erziehungsthemen macht Janni auch im Netz kein Geheimnis. Die Influencerin ist mit Peer Kusmagk verheiratet und Mutter von drei Kindern: Sohn Emil-Ocean (8), Tochter Yoko (6) und dem jüngsten Sohn Merlin (4). Dass sie ihren ältesten Sohn auch über das von der Gesellschaft als üblich angesehene Alter hinaus gestillt hat, hatte Janni bereits in der Vergangenheit öffentlich gemacht. Die gebürtige Surferin lässt sich beim Thema Stillen offenbar von den Meinungen anderer nicht unter Druck setzen und geht ihren eigenen Weg in der Erziehung ihrer Kinder.

Imago Janni Kusmagk in der NDR Talkshow in Hamburg, 2022

Instagram / thehappytribe Janni Kusmagk, TV-Bekanntheit

Instagram / thehappytribe Peer und Janni Kusmagk mit ihren Kindern