Ziehen Janni und Peer Kusmagk jetzt auf die Kanaren?

Neuer Lebensabschnitt für Janni Kusmagk (35) und Peer Kusmagk (50): Nach Stationen in Berlin, Potsdam, Mallorca und Dänemark zieht es das Reality-TV-Paar samt seinen drei Kindern offenbar langfristig auf die Kanaren. Seit Januar wohnt die fünfköpfige Familie in einem gemieteten Haus auf La Gomera. In einer Instagram-Fragerunde verriet die Ex-Profisurferin, sie fühle sich auf dem Archipel angekommen und könne sich ein Leben dort vorstellen. "Das aktuelle Haus war erstmal befristet und wir wägen gerade ab, ob wir es behalten oder die Insel wechseln", erklärte Janni. Welche Insel es am Ende wird, lassen die beiden noch offen. Fest steht für sie nur, dass das Inselleben und die Nähe zum Ozean gerade genau richtig sind.

Schon im März hatte Janni erzählt, dass sie gleich mehrere Inseln prüft. "Alle sind unterschiedlich und jede hat ihren Zauber. Wir schauen, was am besten zu uns passt", sagte sie dazu in der Fragerunde. Die Sportlerin fühlt sich dem Meer seit jeher verbunden, ein Großteil ihrer Kindheit und Jugend spielte sich auf Fuerteventura ab. Der Umzug habe viel bei ihr verändert: "Als ich hier auf den Kanaren im Januar landete, wurde total viel in mir angestoßen", so Janni. Sie habe das Gefühl, nach Jahren im Autopilot neu bei sich angekommen zu sein: "Plötzlich stand ich mittendrin und war gefühlt nicht nur die Person, die eine Kerze ansieht, sondern das Feuer selbst." Steht die Entscheidung für einen festen Wohnsitz, soll auch wieder ein Vierbeiner zur Familie gehören. Die geliebte Hündin Frida war zuvor unerwartet gestorben. "Solange wir noch nicht ganz gesettelt sind auf den Kanaren und unser Haus für längere Zeit entschieden haben, ist es noch zu unruhig für ein neues Familienmitglied", erklärte sie.

Janni und Peer hatten in den vergangenen Jahren immer wieder neu angefangen. Nach der Zeit in Berlin und Potsdam lebte die Familie auf Mallorca und zuletzt in Dänemark, wo sie 2024 einen alten Hof sanierten. 2025 verkauften sie das Anwesen wieder, packten den Camper und fuhren Richtung Südeuropa, zwischendurch mieteten sie noch ein Haus nahe Hamburg. Kennengelernt hatte sich das Paar 2016 in der RTL-Show Adam sucht Eva – Gestrandet im Paradies, 2017 folgte die Hochzeit. Kurz darauf kam Sohn Emil-Ocean (8) zur Welt, 2019 wurde Tochter Yoko (6) geboren, 2021 komplettierte Sohn Merlin (4) das Trio. In den vergangenen Monaten hatte Janni in Deutschland immer wieder emotionale Einblicke mit ihren Followern geteilt und auf Instagram geschildert, was sich in der Zwischenzeit bei ihr ereignet hatte. Die Nähe zum Ozean spielt für die Familie eine große Rolle, auf den Kanaren prüfen sie nun in Ruhe ihre nächsten Schritte.

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Instagram / peerkusmagk Janni und Peer Kusmagk, 2022

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Instagram / thehappytribe Peer und Janni Kusmagk mit ihren Kindern

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Instagram / thehappytribe Peer und Janni Kusmagk im Dezember 2025