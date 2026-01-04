Janni Kusmagk glaubt: Spukhaus führte zu Hündin Fridas Tod

Janni Kusmagk (35) hat in einer neuen Instagram-Story über den Verlust ihrer Hündin Frida gesprochen – und dabei eine erschütternde Vermutung geäußert. Die frühere Profisurferin, die mit Ehemann Peer Kusmagk (50) und den drei Kindern bei Hamburg lebt, schildert, was kurz vor den Feiertagen geschah und sie bis heute nicht loslässt. Frida sei innerhalb von Minuten gestorben, in einem Haus, das Janni als Spukhaus beschreibt. Der Vierbeiner brach demnach fast an der Stelle zusammen, an der die frühere Bewohnerin des Hauses verstorben war. "Fridas Tod verfolgt mich noch intensiv und hat über die letzten Wochen unglaublich viel gemacht", sagt Janni auf Instagram und machte klar, dass für sie das Geschehene keinerlei Sinn ergibt.

In mehreren Story-Sequenzen beschreibt Janni, wie sie seit dem Tod des Hundes eine "schwere Energie" in jedem Winkel des Hauses gespürt habe. "Kein Räuchern, kein Reinigen, alles, was wir probierten reinzugeben, nichts änderte es", erklärte die Influencerin. Sie berichtet von "mysteriösen Dingen", die nach Fridas Tod passiert seien, und verweist auf die Geschichte des Hauses: Die frühere Bewohnerin habe dort ein zurückgezogenes Leben geführt, "Alkohol war im Spiel". Janni glaubt inzwischen, dass Frida "aus dem Leben gerissen wurde von etwas, was ich nicht greifen konnte". Diese Erkenntnis sei keine Beruhigung, aber eine Warnung gewesen, loszulassen: "Es hat ein Opfer gefordert, und ich hatte das Gefühl, hier wird noch viel mehr passieren, wenn ich bleibe." Auch ihre Kinder hätten die unheimliche Stimmung gespürt und sich plötzlich nicht mehr allein ins Bad getraut.

Privat war der Hund fest in den Familienalltag integriert, gemeinsame Routinen gehörten dazu. Nach außen zeigte Janni in den vergangenen Wochen vor allem ihre Trauer und die Suche nach Antworten. Der Sportlerin ist es wichtig, auf die Intuition von Kindern und Tieren zu hören. "Kinder und Tiere sind so viel mehr verbunden … sehen und fühlen Energien so viel mehr", erklärte sie bei Instagram. Als Mutter achte sie besonders auf die Gefühle ihrer Kinder und gebe ihnen bei Angst Halt. Frida galt als treue Begleiterin der Familie, die abendlichen Runden waren festes Ritual. Der plötzliche Verlust hat eine Lücke hinterlassen, die Janni nun mit Nähe, Gesprächen und dem Fokus auf ihre Kinder zu füllen versucht.

Instagram / thehappytribe Janni Kusmagk, TV-Star

Instagram / thehappytribe Peer und Janni Kusmagk mit ihren Kindern

Instagram / peerkusmagk Peer und Janni Kusmagk im September 2024