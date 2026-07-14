Ohne Peer: Janni Kusmagk eckt mit "alleinerziehend"-Post an

Janni Kusmagk (35) sorgt mit einem neuen Post für Diskussionen. Die Influencerin teilte mehrere Eindrücke aus ihrem Alltag mit ihren Kindern und sprach dabei offen über ihre aktuelle Situation. Da ihr Mann Peer Kusmagk (51) derzeit mit Sohn Emil-Ocean (8) in Deutschland ist, kümmert sich Janni vorübergehend alleine um den Nachwuchs. In ihrem Instagram-Beitrag schrieb sie: "Mama-Leben vom Feinsten... Die Umstellung von Familie zu 'alleinerziehend' ist immer wieder ein ganz schöner Impact..."

Genau dieser Begriff sorgte in den Kommentaren für Unmut. Zahlreiche Nutzer kritisierten, dass es einen großen Unterschied mache, ob man kurzzeitig ohne Partner sei oder wirklich alleinerziehend lebe. "Alleinerziehend ist ohne Partner. Alles, jede Entscheidung, jeder Lebensabschnitt wird vom alleinerziehenden Elternteil begleitet und geleistet. Das ist ein großer Unterschied", schrieb eine Nutzerin. Eine andere kommentierte: "Leider ist einige Wochen alleine mit Kindern sein überhaupt nicht mit echten Alleinerziehenden vergleichbar." Janni meldete sich daraufhin in den Kommentaren zu Wort und erklärte: "Dachte, mit den Anführungszeichen versteht sich das 'alleinerziehend' von selbst, natürlich ist das nochmal komplett was anderes."

Abseits der Diskussion wollte Janni mit ihrem Beitrag eigentlich den Alltag als Mutter thematisieren. Sie erklärte, dass die Zeit ohne Peer trotz aller Herausforderungen auch etwas Gutes habe. Während ihr Mann in Deutschland das gemeinsame Lager ausräume, nutze sie die Tage mit ihren Kindern, um zur Ruhe zu kommen und sich intensiver mit ihren eigenen Gedanken auseinanderzusetzen. Gleichzeitig rief sie andere Mütter dazu auf, ihre Erfahrungen und Tipps für Phasen zu teilen, in denen sie den Familienalltag zeitweise allein meistern müssen.

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Instagram / thehappytribe Janni Kusmagk im Februar 2026

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Instagram / thehappytribe Janni und Peer Kusmagk im Mai 2026

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Instagram / thehappytribe Peer und Janni Kusmagk mit ihren Kindern