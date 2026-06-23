Ryan mit anderer Frau gesichtet: Lina Baumann äußert sich

Erst wenige Wochen ist es her, dass Lina Baumann und Ryan Wöhrl ihre Trennung bekannt gaben. Aktuell kursieren im Netz Gerüchte, dass Ryan nach einem Bad Bunny (32)-Konzert mit einer anderen Frau gesehen worden ist. Als Fans die Influencerin, die auch als Linuschka bekannt ist, in einer Instagram-Fragerunde darauf ansprachen, reagierte sie bemerkenswert gelassen und sachlich. "Jeder verarbeitet Trennungen anders. Und wenn das sein Weg sein soll, dann kann er das natürlich jetzt auch so machen. Für mich persönlich ist es nach zwei Wochen noch viel zu früh, um überhaupt an sowas zu denken", schrieb Lina in ihrer Fragerunde.

Lina machte außerdem deutlich, dass sie über Ryans Leben nach der Trennung nicht mehr informiert sein möchte: "Was er jetzt nach der Trennung macht, geht mich nichts mehr an und ich will davon auch nichts mehr wissen. Jeder lebt jetzt sein Leben." Zugleich deutete sie an, die Situation als Bestätigung zu werten: "Zeigt mir nur, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe." Seit der Trennung haben sich die beiden nicht mehr persönlich gesehen – nicht einmal beim Auszug aus dem gemeinsamen Haus in Bayern. Lina erklärte offen, dass sie sich dazu noch nicht bereit gefühlt habe: "Kisten packen, Möbel etc. war alles noch zu früh und viel für mich. Deswegen bin ich auch so dankbar an meine Mädels, dass die diesen großen Schritt für mich gemacht haben."

Offenbar sind Lina und Ryan trotz aller Turbulenzen im Guten auseinandergegangen. Vor drei Tagen meldete sich Ryan in seiner Instagram-Story und machte klar, dass die beiden nach der Trennung wieder miteinander gesprochen hätten. "Lina und ich haben in den letzten Tagen mehrmals telefoniert und uns endlich ausgesprochen. Wir konnten viele Dinge klären und zwischen uns ist wieder alles in Ordnung. Jetzt können wir beide nach vorne schauen und unseren Blick auf die Zukunft richten. Das war für mich persönlich sehr wichtig", sagte er. Ein Comeback schließt Lina allerdings aus.

Anzeige Anzeige

Instagram / linuschka Lina Baumann und Ryan Wöhrl, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / linuschka Linuschka, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / linuschka Lina Baumann und Ryan Wöhrl, Dezember 2025