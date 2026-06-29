Lina Baumann lässt Ryan-Tattoo nach der Trennung weglasern

Nach ihrer Trennung von Ryan Wöhrl zieht Lina Baumann jetzt die nächste Konsequenz. Die Social-Media-Creatorin, die auch als Linuschka bekannt ist, ließ sich ihr Liebestattoo für Ryan – seinen Namen als Schriftzug hinter ihrem Ohr – weglasern. Den Lasertermin hielt sie für ihre Follower in einer Instagram-Story fest und kommentierte ihn mit klaren Worten: "Man lernt aus diesem Fehler – nie wieder Tattoos."

Damit schließt Lina ein turbulentes Kapitel ab. Anfang Juni 2026 hatten die beiden nach über zwei Jahren Beziehung das Ende bekannt gegeben. Was folgte, war ein heftiger öffentlicher Rosenkrieg auf Social Media, bei dem Fremdgehvorwürfe und schwere gegenseitige Anschuldigungen die Runde machten. Inzwischen sollen sich die beiden jedoch ausgesprochen und den Streit beigelegt haben.

Ob der Friede wirklich von Dauer ist, bleibt abzuwarten. Zuletzt hatte ein spitzer Kommentar von Lina unter einem Instagram-Post für Aufsehen gesorgt – viele Fans sahen darin eine Stichelei gegen ihren Ex. Während der Realitystar seinen Alltag wieder mit neuen Projekten füllt, setzt Lina nun mit der Tattoo-Entfernung ein sichtbares Zeichen dafür, dass sie ihr eigenes neues Kapitel schreibt und sich von den Spuren der Vergangenheit auf ihrer Haut löst.

Anzeige Anzeige

Instagram / linuschka Lina Baumann, Influencerin

Anzeige Anzeige

RTL Ryan Wöhrl bei "Das Sommerhaus der Stars" 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / linuschka Ryan Wöhrl und Lina Baumann, Realitystars